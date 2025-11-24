Jota Jordi hace leña el árbol caído y destapa la cortina de humo del Real Madrid: "Florentino llorando y por la noche, robo en Elche"

Cuando alguno de los dos grandes de la Liga pinchan, desde uno u otro bando se suele hacer sangre de la situación y normalmente ocurre de forma cíclica. Hace unas jornadas era el FC Barcelona el conjunto con más problemas para conseguir buenos resultados, pero ahora es el Real Madrid el que ha entrado en una dinámica negativa y el que no consigue la victoria desde el 1 de noviembre, cuando ganó por 4 a 0 al Valencia.

Uno de los máximos exponentes de la mofa culé es el colaborador de 'El Chiringuito', Jota Jordi, que el sábado se emocionaba al ver las imágenes del regreso al Spotify Camp Nou. El domingo, tras el empate en Elche, publicaba su reacción en las redes sociales.

Jota Jordi en El Chiringuito / EL CHIRINGUITO

"Lo de hoy ha sido poesía", arrancaba, "Florentino llorando y por la noche, robo en Elche, que le han partido la nariz a Iñaki Peña con un patadón, y nada. Gol legal, no pasa nada, sigan", indicaba.

Respecto a lo primero hacía referencia a las palabras del mandamás blanco declaraba la guerra a su máximo rival: "No es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años", apuntaba el presidente.

EL CHIRINGUITO

En cuanto a lo segundo, apuntaba a la jugada polémica del primer gol del Madrid, de Bellingham, donde antes del remate Vinícius golpea en la cara al portero del Elche, Iñaki Peña, dejándole una marca en la nariz y propiciando el gol del inglés a puerta vacía.

"Remata, mete el pie y, con la inercia me pega en la nariz con la rodilla. Bueno, es un lance del juego, me da en la nariz... mala suerte, una pena ese rechace que justo cae en la línea por fuera del palo y consigue meterla dentro. Pero al final nada, se ha quedado en un golpe y ya está", comentaba el guardameta tras el partido.

Por su lado, el colaborador indicaba que "mientras Florentino habla de Negreira, esto es lo que pasa", mostrando que no tenía tan claro como el mismo portero que la acción fuera legal. "Es el claro ejemplo del discurso del relato de Negreira", valoraba, además de apuntar que solamente lo hacen para distraer la atención de sus 'robos'.

"Aquí (en el bolsillo) el Madrid se lleva metiendo los puntos desde hace más de 100 años", terminaba Jordi. En contraposición, repasaba el buen momento culé: "Nosotros estadio nuevo, Raphinha que vuelve, Joan Garcia, Lamine está mejor que nunca... Poesía. Están nerviositos", remataba.