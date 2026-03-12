Jota Jordi incendia 'El Chiringuito' tras el Real Madrid-City: "Valverde no tendría que haber jugado"

El Real Madrid llegaba al duelo frente al Manchester City en un momento complicado. Tras varios meses marcados por la frustración, las dudas y la decepción, el conjunto blanco necesitaba una actuación convincente para recuperar la confianza, y lo ha conseguido.

La victoria frente al conjunto dirigido por Pep Guardiola ha devuelto la ilusión a una afición que llevaba tiempo esperando una reacción de su equipo. Tras una etapa con resultados irregulares, el entorno del club vuelve a creer en las posibilidades del equipo en la competición europea.

No obstante, no todos interpretaron el resultado con el mismo entusiasmo. Jota Jordi analizó el encuentro en 'El Chiringuito' y quiso rebajar la euforia que se generó tras el partido. El colaborador aseguró que lo ocurrido le había sorprendido y que, en su opinión, no refleja necesariamente el nivel real de ambos equipos.

"Sigo sin entender muy bien lo que ha pasado hoy. Yo creo que nadie se esperaba lo que ha pasado hoy. Yo creo que es más un espejismo", afirmó, además de criticar el entusiasmo que se estaba generando alrededor del club blanco tras el encuentro.

El tertuliano insistió en que la eliminatoria sigue abierta pese a la victoria madridista: "Cuando ha acabado el partido he dicho, ya a pensar con el Bayern, porque si no... Pero yo creo que no. Ahora han pasado un par de horas y creo que hay partido y hay eliminatoria todavía. Yo creo que sí, porque lo que ha hecho el Madrid hoy no es normal. Y lo que ha hecho el City tampoco es normal".

Jota Jordi también lanzó un comentario irónico sobre la presencia de un jugador joven de la cantera blanca en el encuentro: "Me alegra mucho ver cómo ha jugado un chico de la cantera, de Fábrica… En el Barça esto lo hacemos cada semana con siete, mínimo. Y cuando lo hacemos nosotros es porque no podemos fichar, porque están todos lesionados. Cuando lo hace el Madrid esto es increíble".

Uno de los momentos más polémicos de su intervención llegó cuando habló del papel de Federico Valverde, que fue uno de los grandes protagonistas del partido con una actuación decisiva. El tertuliano recordó una acción de la eliminatoria anterior frente al Benfica y aseguró que el uruguayo no debería haber disputado el encuentro.

"Está muy bien también que un jugador que ha marcado tres goles, que ha hecho un partidazo, Valverde es un jugador que no tendría que haber jugado después de la agresión contra el Benfica. Así que después del puñetazo ha hecho un partidazo. Ha hecho un partidazo y ha metido tres goles un jugador que no tendría que haber jugado", declaró.

El colaborador del programa volvió a insistir en esta idea en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook: "Que sí, que sí. Que muy bien el Madrid y que muy mal el City de Guardiola. Pero que nadie olvide que hay un jugador que ha metido un hat-trick y en la última eliminatoria pegó un puñetazo a un rival. En la eliminatoria anterior agredió, y lo vimos todo el mundo".