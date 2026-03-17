Jota Jordi estalla contra el arbitraje: "Otro escándalo del Madrid en Europa"

El partido de vuelta de Champions entre Manchester City y Real Madrid no ha tardado en encender la polémica.

Con el conjunto inglés obligado a remontar el 3-0 encajado en el Bernabéu, los primeros minutos han sido un asedio constante sobre el área madridista, pero también un foco de controversias arbitrales que ya están dando mucho de que hablar.

Jota Jordi explota en redes

El periodista catalán Jota Jordi, conocido por su postura crítica hacia el Real Madrid, ha sido uno de los primeros en reaccionar.

Su mensaje en X ha corrido como la pólvora:

El periodista ha denunciado lo que considera un trato de favor reiterado hacia el club blanco en competiciones europeas, subrayando que dos acciones dentro del área madridista deberían haber sido sancionadas con penalti.

Su indignación no ha quedado aislada: miles de aficionados del City y comentaristas no afines al Real Madrid han coincidido en que el arbitraje ha sido “desigual” en los primeros compases del encuentro.

Archivo VAR respalda la crítica

La polémica ha dado un giro aún mayor cuando Archivo VAR, una cuenta reconocida por analizar jugadas arbitrales con detalle técnico, ha publicado su veredicto sobre una de las acciones reclamadas por el City.

Su mensaje ha sido contundente:

La explicación técnica coincide plenamente con la queja de Jota Jordi: la mano de Fran García era sancionable, incluso con el rebote previo, porque el brazo ampliaba el volumen corporal y bloqueaba una acción ofensiva clara.

Crece la sensación de agravio en el entorno del City

La combinación del análisis arbitral y la reacción mediática ha reforzado la percepción de que el Real Madrid ha vuelto a salir beneficiado en un momento clave.

En redes sociales, numerosos usuarios han señalado que el VAR no ha revisado ni un posible penalti de Fran García sobre Cherki dentro del área ni una posible mano del mismo jugador del Real Madrid en jugadas posteriores.

Además, en el penalti concedido al conjunto madridista, la acción que terminó con la expulsión de Bernardo Silva y el gol del Real Madrid, el linier había señalado inicialmente fuera de juego, pero el VAR lo corrigió asegurando que la posición era legal. Aun así, no se mostró ninguna imagen que lo acreditara, un detalle que incrementó la desconfianza y alimentó la sospecha de una posible ayuda arbitral.

Un debate que promete seguir

Con el partido aún en juego, la polémica ya ha trascendido lo deportivo. La crítica de Jota Jordi, respaldada por la verificación técnica de Archivo VAR, ha reavivado el eterno debate sobre el arbitraje en Europa y el supuesto trato preferencial hacia el Real Madrid.

Y si el encuentro sigue por esta línea, la noche promete ser larga tanto en el césped como en las redes.