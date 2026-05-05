Josko Gvardiol: El fichaje que Modric le pidió a Florentino

El Real Madrid necesitará acudir al mercado para reforzar su defensa otro mercado más. Los blancos ya desembolsaron más de 50 millones de euros en Huijsen el pasado verano, pero el mal rendimiento del hispano-neerlandés, la salida de Alaba y los problemas de lesiones de Militao obligarán a los merengues a seguir buscando.

En Croacia apuntan a un nombre como futurible del Real Madrid, aunque apuntan que su llegada sería muy complicada. De hecho, desde el país balcánico afirman que ha sido el propio Luka Modric quien habría insistido a Florentino Pérez para que fichará a Josko Gvardiol.

La realidad es que la llegada del croata al Real Madrid es muy complicada. El defensor termina contrato en 2028 con el Manchester City, pero estaría muy cerca de renovar su compromiso con el equipo 'skyblue' hasta el 2033. Si los blancos consiguieran evitar la renovación sí que podrían entrar en una puja por el futbolista, aunque en Inglaterra explican que está muy avanzada.

Varapalo para Guardiola: Gvardiol, al quirófano / Dave Thompson

Además, Gvardiol lleva lesionado desde el mes de enero, cuando se fracturó la tibia de la pierna derecha en un partido de Premier League ante el Chelsea. El croata tuvo que pasar por quirófano tras ese incidente y no ha vuelto a jugar hasta el día de hoy.

Su participación en el Mundial con Croacia también está en el aire, ya que su proceso de recuperación sigue sin fechas claras y en el club prefieren no correr riesgos.

Así, el nombre de Josko Gvardiol aparece más como un deseo de un exfutbolista que como una opción real para el Real Madrid. El aval de una figura como Luka Modrić no es menor, pero entre su situación contractual con el Manchester City, su elevado coste y las dudas físicas, la operación se antoja prácticamente inviable a corto plazo.

En Valdebebas, por tanto, ya trabajan con otras alternativas para reforzar una defensa que sigue generando más dudas que certezas. La hoja de ruta del club pasa por encontrar un central joven, con proyección y que pueda asumir galones a corto plazo, una fórmula que ya intentaron el pasado verano sin el éxito esperado.