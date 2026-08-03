Josep Ribas, arquitecto catalán del nuevo Bernabéu: "Un estadio como este debe funcionar los 365 días del año; de lo contrario, no es rentable. Esto es ingeniería"

La reforma del Santiago Bernabéu ha transformado por completo uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. Más allá del cambio estético, el proyecto ha supuesto una profunda renovación tecnológica y funcional con un objetivo claro: convertir el recinto del Real Madrid en un espacio capaz de generar actividad e ingresos durante los 365 días del año. Uno de los arquitectos responsables de esta transformación ha sido Josep Ribas, profesional catalán y reconocido aficionado del FC Barcelona, que ha explicado recientemente algunos de los retos que afrontó el equipo durante las obras.

Uno de los principales desafíos consistía en renovar una fachada que apenas había cambiado desde la inauguración del estadio hace más de siete décadas. Junto a los estudios Gerkan, Marg and Partners (gmp) y L35 Arquitectos, Ribas diseñó una nueva envolvente de acero inoxidable que, además de ofrecer una imagen mucho más moderna, mejora la ventilación del edificio, responde a las actuales exigencias de seguridad y sirve como soporte para iluminación, publicidad y retransmisiones audiovisuales.

Nuevo santiago Bernabeu / Real Madrid

Sin embargo, la transformación del Bernabéu fue mucho más allá de su aspecto exterior. Desde el principio, el proyecto estuvo marcado por una idea muy clara: un estadio moderno no puede limitarse a albergar partidos de fútbol. Según explica Ribas, un recinto de estas dimensiones solo acoge alrededor de medio centenar de encuentros al año, una cifra insuficiente para rentabilizar una inversión de esta magnitud.

Por ese motivo, el Real Madrid apostó por convertir el Bernabéu en un espacio multifuncional. El estadio incorpora una cubierta retráctil que permite cerrar completamente el recinto y un innovador sistema de césped retráctil, capaz de almacenar el terreno de juego bajo la superficie para protegerlo cuando se celebran conciertos u otros eventos de gran formato.

Gracias a esta tecnología, el estadio puede adaptarse en pocas horas a diferentes usos. Además de los partidos del Real Madrid, el Bernabéu está preparado para acoger conciertos, competiciones deportivas de otras disciplinas, convenciones y actos empresariales. Ribas considera que esta versatilidad sitúa al recinto blanco al nivel de algunas de las instalaciones deportivas más avanzadas del mundo.

Madrid. 08.06.2026. Encuentro multitudinario del Papa León XIV con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu / José Luis Roca / PIM

El arquitecto asegura que esta evolución responde a una nueva forma de entender la arquitectura deportiva. Según explica, hoy en día el diseño de un estadio no depende únicamente de criterios estéticos, sino también de soluciones de ingeniería capaces de responder a las necesidades económicas y operativas de grandes infraestructuras. "El mundo ha cambiado mucho y la arquitectura también: esto es ingeniería", resume.

Uno de los asuntos que todavía sigue pendiente de resolver es el impacto acústico que generan los conciertos celebrados en el estadio. Las quejas vecinales por el ruido han obligado al Real Madrid a buscar soluciones específicas para minimizar las molestias, convirtiendo este aspecto en uno de los principales desafíos tras la finalización de la reforma.

Ribas afirma que el problema se encuentra actualmente en manos de una empresa especializada en acústica, a la que define como una de las más prestigiosas del mundo. Según explica, el objetivo es implementar una solución definitiva en un plazo aproximado de dos meses, reduciendo el nivel de ruido que llega al exterior del estadio sin limitar su actividad como recinto para grandes espectáculos.

Imagen del Santiago Bernabéu, durante un partido de Liga / Real Madrid

La remodelación también alcanzó espacios representativos como el palco de autoridades. El arquitecto lo describe como un espacio más elegante, práctico y funcional, diseñado para facilitar la recepción de invitados institucionales y empresariales. Además, destaca que puede albergar hasta 300 personas, una capacidad superior a la del palco del Camp Nou.

Resulta llamativo que uno de los responsables de una de las reformas más importantes de la historia del Real Madrid sea, precisamente, un reconocido seguidor del FC Barcelona. No obstante, Ribas asegura que afrontó el proyecto desde una perspectiva estrictamente profesional y reconoce sentirse satisfecho con el resultado, aunque admite que, como ocurre en cualquier gran obra arquitectónica, siempre encontraría algún aspecto susceptible de mejora.