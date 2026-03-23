Josep Pedrerol señala a Arbeloa por poner a este jugador: "Casi pierda la Liga"

El Real Madrid sigue en la lucha por la Liga después de remontar al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu (3-2). No tenía un partido fácil el conjunto de Álvaro Arbeloa, pero no falló con su cita a la victoria, en un partido que tuvo de todo, incluyendo polémicas decisiones arbitrales. No obstante, el Barça sigue sin pinchar y la distancia entra ambos equipos sigue intacta a falta de nueve jornadas.

El derbi madrileño está en boca de todos, y desde 'El Chiringuito', programa de Mega, analizaron la victoria sufrida por el Real Madrid ante el conjunto del Cholo Simeone y también todas las jugadas polémicas del partido, aparte de explicar cómo fue el resto de la jornada para los demás equipos.

Josep Pedrerol, presentador del formato de Atresmedia, fue muy crítico con el entrenador merengue por incluir a un futbolista en la segunda mitad del encuentro, quien no tiene confianza, según él.

En un momento de la retransmisión, el presentador de 'El Chiringuito' se puso serio. "El error en mi opinión es de Arbeloa, que lo está haciendo muy bien, pero está cuidando tanto a Kylian Mbappé para que vuelva a rendir al máximo nivel, que ha estado a punto de perder la Liga".

No tuvo ningún tipo de miramiento en volver a decir que el Real Madrid casi pierde por culpa del atacante francés: "Creo que lo que ha hecho, poniendo a un jugador que está al 50% que no corre, tiene bastante miedo, ha pegado un salto en carrera, que da pena". Fue una acción que le llamó mucha la atención.

Mbappé / EP

"Me ha preocupado"

Asimismo, mostró su preocupación por la falta de confianza del delantero del Real Madrid: "Ver a un jugador asustado y que sea Mbappé, que es un jugador valiente y siempre que puede va al choque. Verlo tan asustadizo, me ha preocupado".

La opinión del presentador de 'El Chiringuito' está trayendo mucha cola en X, antes conocido como Twitter. Un usuario expone: "Si no fuera porque Mbappé hizo lo que ustedes le exigían, Vini no hubiera marcado el segundo gol. Digo, solo una observación". Otro añade: "Mbappé está arruinando al Real Madrid".

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