Josep Pedrerol estalla por la polémica del penalti del Real Madrid: "Es un auténtico desastre todo"

El FC Barcelona volvió a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana en LaLiga tras golear al Valencia por 0-5 en Mestalla, mientras que el Real Madrid cayó ante el Betis y el Atlético de Madrid también sufrió una derrota frente al Athletic.

Con ese escenario comenzó Josep Pedrerol 'El Chiringuito', poniendo la mirada en el buen momento que atraviesa el Barça y en la cantidad de futbolistas que están dando un paso adelante en este inicio de temporada.

El presentador destacó que el equipo está encontrando protagonistas diferentes prácticamente en cada partido: "Si no es Lamine, es Raphinha. Si no es Raphinha, es Fermín. Si no, Olmo. Y ahora, Rodri. Este Barça tiene muy buena pinta, igual que el Alavés y el Dépor".

El Barça celebra la manita en Mestalla / DANI BARBEITO

Más adelante, el programa puso el foco en el Real Madrid y en una de las acciones que más polémica dejó durante el fin de semana. El conjunto blanco tuvo la oportunidad de empatar el partido contra el Betis desde el punto de penalti, pero Mbappé se encontró con Álvaro Valles.

La jugada siguió dando que hablar por la posición de Marc Bartra durante el lanzamiento, ya que desde el entorno madridista se consideró que el penalti debía repetirse. La acción fue revisada por el VAR, pero finalmente se mantuvo la decisión y el club blanco terminó marchándose de Sevilla sin conseguir el empate.

Kylian Mbappé dispara el penalti durante el Betis-Madrid de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

La polémica volvió a abrir el debate sobre los criterios que se aplican en este tipo de acciones, especialmente cuando se trata de una jugada que puede decidir un partido. Para Pedrerol, precisamente ahí está uno de los principales problemas, ya que considera que las continuas modificaciones y aclaraciones hacen cada vez más difícil entender qué se está sancionando.

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"En cuanto a la polémica, os confieso que yo no entiendo nada. Cada día cambian la regla, cada día hay una normativa nueva, cada día un comunicado... Cada día cambian las cosas para que no entendamos nada. Cuando un jugador entra en el área, si interfiere o no interfiere, si pisa o no pisa, si vuela o no vuela. Es un auténtico desastre todo".