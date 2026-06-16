Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa del fichaje de Cucurella: "Todos tapados"

El Real Madrid agitó el mercado de fichajes con la incorporación de Marc Cucurella, procedente del Chelsea. El de Alella ya debutó en el Mundial siendo futbolista del conjunto blanco y fue uno de los jugadores más determinantes del encuentro ante Cabo Verde, aunque no fue suficiente para pasar del 0-0, en un partido que está dando mucho de qué hablar, especialmente por la gestión de Luis de la Fuente.

Desde 'El Chiringuito' analizaron el debut de España en Estados Unidos y el arranque de Josep Pedrerol fue demoledor. "Ojo a la frase de Luis de la Fuente: 'Me parece muy bien el ruido y las nueces. Llevamos 32 partidos invictos'. Te ha empatado la selección número 67 del ranking en el mundo. Y además un jugador le localizaron a través de LinkedIn. ¿Sacar pecho? Autocrítica... y mejor nos irá".

El conductor de 'El Chiringuito' quiso tratar el fichaje de Cucurella por el Real Madrid, pues muchos aficionados de 'La Roja' consideran que el club blanco intenta desestabilizar a la selección antes del Mundial.

Una situación que ya ocurrió en 2018, cuando el equipo merengue anunció la contratación de Julen Lopetegui como entrenador y este fue destituido por la RFEF apenas unos días antes del debut de España en el Mundial de Rusia.

Sobre quién fue el mejor del encuentro ante Cabo Verde, Pedrerol no tuvo dudas: "Cucurella ha sido el mejor del partido. Y algunos decían que el anuncio del Real Madrid era para desestabilizar a la selección española".

Marc Cucurella, ante Cabo Verde / EFE

Asimismo, reconoció que "algunos creen que anunciar que Cucurella ha fichado por el Real Madrid es malo para la selección española", por lo que compartió su punto de vista al respecto después de ver el encuentro que realizó ante Cabo Verde: "Los que lo decían, tapados. Ha sido el mejor. Mal, a Cucurella no le ha sentado".

Por esta razón, el presentador de 'El Chiringuito' expuso: "Que nos digan los expertos cuándo hay que anunciar los fichajes. O si a Ferran Torres se le puede preguntar o no por el PSG. Que nos digan aquellos que creen que no es oportuno un anuncio de ese tipo, cuándo hay que preguntar o anunciar las cosas".

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"Sería bueno saberlo para intentar apoyar todos a la selección española", concluyó.