Josep Pedrerol defiende a Vinicius tras los silbidos: "El Bernabéu fue injusto con él"

Tras consolidarse como una pieza clave del Real Madrid durante los últimos años, Vinicius Júnior atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera en el club. Las negociaciones para su renovación parecen haberse estancado, generando tensiones tanto dentro como fuera del campo.

El ambiente en el Santiago Bernabéu se volvió especialmente tenso en el último partido. Cada vez que se mencionaba el nombre del futbolista por megafonía, los espectadores respondían con un ruido ensordecedor que alcanzó los 83 decibelios, superando incluso la reacción hacia otros jugadores señalados por la afición, como Jude Bellingham.

Josep Pedrerol analizó la situación el 'El Chiringuito' y destacó la intensidad de la reacción del público: "Vi a un Bernabéu vivo. Que dijo hasta aquí. Y creo que eso es una buena noticia. Está el madridismo como muy acomodado, no pasa nada, perdemos y no pasa nada y me gustó cómo reaccionó".

Sin embargo, destacó que los aficionados se pasaron a la hora de abuchear al extremo brasileño: "Me pareció el Bernabéu injusto con Vinicius. Bajo mi punto de vista, creo que no tocaba un partido entero pitándole".

Pedrerol también insistió en la importancia de respaldar a Vinicius a pesar de las críticas y los rumores sobre su futuro: "Es delicado el asunto. Vinicius, tú que eres madridista, ¿quieres que se vaya o que se quede? ¿Se vaya ya? ¿Se vaya en junio o el año que viene? Pero si crees que Vinicius te va a ayudar a ganar la Champions, habrá que apoyarle también".

El presentador también señaló que, aunque la crítica se centra especialmente en Vinicius, otros jugadores también han recibido la desaprobación del público: "A Bellingham se le critica sobre todo por las redes sociales, que han salido imágenes como que presuntamente sale mucho de noche".