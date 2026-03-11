Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito': "Guardiola le iba a pintar la cara al Madrid y Arbeloa se la ha pintado a Guardiola"

El Real Madrid dio un golpe encima de la mesa y aplastó al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los blancos resolvieron el encuentro en la primera mitad, con un Fede Valverde estelar, que se puso la capa de héroe para marcarse uno de los mejores partidos de su carrera: hat-trick en 42 minutos.

Los de Álvaro Arbeloa supieron gestionar los momentos importantes del encuentro y anularon completamente el ataque del Manchester City, que incluso pudo anotar algún gol si no llega a ser por Thibaut Courtois, que salvó algún que otro gol.

Exhibición de Fede Valverde

El primer gol del partido llegó en el minuto 20. Fede Valverde le ganó las espaldas a O'Reilly y se plantó completamente solo delante de la portería de Gianluigi Donnarumma. Con mucha sangre fría, el centrocampista definió sin oposición y adelantó al Real Madrid en el marcador.

Hasta ese momento el encuentro había comenzado con dominio del Manchester City. El conjunto inglés presionaba alto, recuperaba rápido el balón y había conseguido llegar con peligro a la portería rival, incluso con algunos remates que obligaron a intervenir al guardameta madridista. Sin embargo, ese control inicial no se tradujo en goles.

El Real Madrid de Arbeloa supo esperar su momento. Con menos posesión y menos ruido, el conjunto blanco fue encontrando espacios a la espalda de la defensa del City. Cuando llegó la primera ocasión clara, Valverde no perdonó y cambió completamente el guion del partido. Tras el primer gol, el Santiago Bernabéu se encendió. El equipo blanco dio un paso adelante empujado por su afición y empezó a jugar con mucha más confianza. El City, por el contrario, comenzó a mostrar dudas en defensa y cierta desconexión en el centro del campo.

Ese impulso permitió al Madrid ampliar la ventaja apenas siete minutos después. En el minuto 27, Valverde volvió a aparecer para firmar el segundo tanto con un potente disparo con la pierna izquierda desde fuera del área. Un auténtico golazo que dejó completamente sorprendido al conjunto inglés.

Valverde, contra el City / EFE

Los dos goles golpearon con fuerza al Manchester City, que quedó muy tocado y sin capacidad de reacción durante varios minutos. El dominio anímico del Madrid fue total y el equipo blanco siguió buscando el tercero antes del descanso, que finalmente llegó en el minuto 42, cuando Valverde volvió a aparecer en el área para completar su hat-trick y desatar la locura en el Bernabéu.

En la segunda parte, el Real Madrid tuvo la oportunidad de profundizar aún más en la herida del Manchester City, pero Vinicius Jr. desperdició un penalti que habría ampliado la ventaja. A pesar de esa ocasión fallida, el equipo blanco mantuvo el control del partido y no permitió que el conjunto inglés reaccionara. La solidez defensiva y la velocidad en la transición seguían marcando la pauta del encuentro.

Pedrerol reivindica a Arbeloa

La actuación del Madrid provocó comentarios destacados en los medios deportivos. Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito', se mostró contundente con el planteamiento de Pep Guardiola y elogió la estrategia de Arbeloa. Según Pedrerol, el equipo español había logrado neutralizar a uno de los mejores entrenadores del mundo, sorprendiendo a todos con su capacidad táctica y mental. "Le está ganando la partida Arbeloa", decía.

Noticias relacionadas

"Guardiola le iba a pintar la cara al Madrid y Arbeloa se la ha pintado a Guardiola. Este Madrid es capaz de todo", afirmó el presentador. Sus declaraciones reflejaron la admiración por la inteligencia y el orden del conjunto blanco, añadiendo que el equipo español parecía guardar energía para los partidos de Liga mientras demostraba un dominio absoluto sobre el City.