Josep Pedrerol alucina con las palabras de Vincius: "El 'zasca' al Real Madrid es brutal"

Vinicius Jr fue uno de los protagonistas de la previa del duelo de Champions League ante el Atlético de Madrid. El brasileño salió en rueda de prensa por primera vez desde todo lo ocurrido con el Balón de Oro y no se cortó en explicar todo lo que pasó ese 28 de octubre del 2024.

El extremo y toda la delegación blanca no viajaron a París para la gala del galardón tras conocer que el ganador era Rodri, aunque el pasado lunes, Vinicius confirmó que fue el club quien no le dejó ir: "La decisión fue siempre del club. Yo hago lo que el club me manda. Ellos me pidieron quedarme en Madrid y yo lo hice tranquilo".

Estas palabras no dejaron indiferente a nadie y Josep Pedrerol alucinó en 'El Chiringuito'. El presentador catalán entendió las palabras del brasileño como un 'zasca' al club tras todo el apoyo recibido.

"Me pareció muy sorprendente. Vinicius está desmintiendo al club que lo arropó. Todo el club habló de injusticia en contra de Vinicius y luego él dice que habría ido a aplaudir a Rodri pero que el club no le dejó. El 'zasca' de Vinicius al Real Madrid es brutal, no había visto esto en mucho tiempo. El club lo apoyó y no viajó nadie, y ahora dice esto".

Además, Vinicius Jr también habló sobre los rumores de una posible salida a Arabia Saudí: "Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato lo antes posible porque soy feliz aquí, en el mejor equipo del mundo. No podría estar en un sitio mejor que este".