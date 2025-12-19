Joselu: "¿Xabi Alonso? La exigencia que tiene el Madrid no es la del Leverkusen"

Joselu Mato vive su segunda temporada en Qatar desde que abandonara el Real Madrid en verano de 2024, tras ser una pieza clave en la consecución del doblete madridista.

Ahora, en un momento de crisis de los merengues, ha repasado en 'AS' como ve la figura de Xabi Alonso, actual entrenador blanco, así como su paso por Chamartín.

"La gente me pide que vuelva"

Preguntado por su mejor momento en el Santiago Bernabéu, los dos goles al Bayern de Múnich en semifinales de UEFA Champions League, Joselu admite que para los aficionados no ha quedado en el olvido: "Me lo refrescan a diario. He estado hace 15 días en Madrid y la gente me pide que vuelva. Solo tengo palabras de agradecimiento. Fue un año increíble. No solo por esos goles al Bayern."

Los jugadores del Madrid celebrando el gol de Joselu / MANU FERNÁNDEZ / AP

Sobre si Gonzalo García puede suplir ese perfil de delantero centro, el experico afirma que sí, ya que "es un rematador nato", aunque reconoce que "el Madrid es el Madrid, Mbappé hace 50 goles por temporada y no lo puedes cambiar, por eso se está perdiendo un poco el perfil del 9".

También tuvo tiempo para analizar el bajo momento de su ex equipo: "El problema es que la gente está comparando años en los que ganas títulos con los que no. Nosotros perdimos dos partidos en todo el año: uno de Liga y otro de Copa. Empatamos seis más y todo el resto los ganamos. Eso es muy difícil de repetir, da igual el equipo: el mejor Barça, el mejor City, el mejor Madrid…".

Eso sí, deja unas declaraciones que bien pueden levantar polémica. "El año que estábamos nosotros había un 80% que sentía lo que realmente es llevar la camiseta del Madrid y le dolía; a día de hoy, no sé si eso se ha perdido o no, cuando juegas con el sentimiento de ser del Madrid de verdad, sacas un extra", cuenta antes de añadir que "yo lo tenía y veía que Nacho mataba por el club, que Carvajal mata por el club aun con media rodilla, Lucas Vázquez igual, Fede igual, Vini se deja la piel y es del Madrid a muerte...".

Otro de los temas que más preocupan en la capital es la figura de Xabi Alonso, pero Joselu tiene claro que "es un perfil muy bueno, se ha retirado hace poco y venía haciendo las cosas muy bien en el Leverkusen, pero entrenar al Madrid es complicado". Sin embargo, sí que reconoce que "Xabi ha jugado en el Madrid y sabe lo que es el Madrid, pero la exigencia que tiene este club no la tiene el Leverkusen o ningún club en el mundo".

No descarta volver a la selección

En año de Mundial, el '9' no se autodescarta: "Yo estoy disponible para lo que haga falta. El año pasado estaba ya aquí y seguí yendo con la Selección e hice goles contra Suiza. Nunca hay que tirar la toalla. Yo nunca he renunciado a ir con España. Es complicado por el tipo de liga donde estoy, aunque cada vez más gente de Arabia y de estos países van con sus selecciones y compiten bien".

Joselu y Lamine Yamal en el último partido contra Suiza. / EFE

Para concluir, deja una reflexión: "Mi ilusión sigue estando intacta y los goles valen lo mismo aquí que en Europa". Habrá que ver si Luis de la Fuente compra dicha afirmación.