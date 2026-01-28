Joselu revela el trato de Mourinho con los jugadores en el Real Madrid: "Llegó al vestuario y empezó a tirar botellas"

Joselu Mato no era el delantero más estético, ni tampoco el que tenía más calidad, pero sí que tuvo el 'savoir faire' necesario para jugar dos temporadas en el Real Madrid y ayudar al equipo a levantar su 15ª Champions con dos goles clave en las semifinales del año 2024 contra el Bayern de Múnich.

Ahora, el fútbol europeo le queda lejos desde que llegara a la liga qatarí con el Al-Gharafa en el verano de ese mismo año, pero sigue con atención la actualidad de la liga española y más concretamente del equipo blanco.

Joselu Mato ganó la Champions con el Real Madrid / AP

Con una tranquilidad que no permite el fútbol de primer nivel, Joselu atendió al programa 'La Tribu' de Radio Marca en el que habló desde su actual vida en Qatar, hasta cómo ha caído Arbeloa en el vestuario del Bernabéu.

Cómo era el 'Mou' del Real Madrid

Sin embargo, la revelación más interesante a tan solo unas horas del partido en Lisboa contra el Benfica de Mourinho de Champions es, precisamente, qué significó para él el técnico portugués, que fue el que le hizo debutar cuando todavía estaba en el filial: "Me dio la oportunidad de estar tres o cuatro días por semana entrenando con el primer equipo", comenta el gallego agradecido con 'Mou' por la oportunidad de vivir la experiencia llegando de un segundo equipo.

Joselu celebra un gol con el Real Madrid Castilla. / ·

En este sentido, el presentador del programa, Raúl Varela, le pregunta sobre cómo llegaba al vestuario después de algunas de sus salidas de tono más recordadas en rueda de prensa, como la del "por qué" en la que criticó el arbitraje, supuestamente en contra de su equipo.

"El día que debuto, ibamos 2 a 1 al descanso. Cristiano necesitaba dos goles para llegar al récord de 40 goles, aunque luego lo superó fácilmente los años siguientes. Mourinho llegó al vestuario y empezó a tirar botellas porque íbamos ganando de muy poco y Ronaldo tenía que conseguir el premio", rememora.

"Imagínate cómo salimos en la segunda parte: el partido acabó 8 a 1. Esas cosas las tiene 'Mou', es un entrenador que empuja para que individualmente los jugadores también crezcan y eso me llamó la atención muchísimo porque yo venía de estar en el Celta y en el Castilla, y de repente empiezo a ver botellas volando por el aire y pasando cerca de la cara de los jugadores y digo, esto qué es...", añade Joselu, ya con 35 años.

El español, nacido en Stuttgart, recuerda marcar en aquel partido y que su entrenador se acercase para "darle un tortazo y decirle que sabía que iba a marcar". La realidad es que aquel gol no le sirvió para conseguir quedarse en la capital española y en 2012 salió en dirección al Hoffenheim, pero también pasó por el Eintracht, Hannover, Stoke City, Dépor, Newcastle, Alavés y Espanyol, antes de regresar al Bernabéu y convertirse en uno de los futbolistas más queridos de aquella plantilla.