REAL MADRID
Joselu, exjugador del Real Madrid, sobre la vuelta de José Mourinho: "Es un entrenador con mucho carácter"
El delantero español acudió al pódcast 'Bajo los palos by Flexicar', conducido por Iker Casillas
La vuelta de José Mourinho al Real Madrid ya es una realidad. Florentino Pérez apuesta por el entrenador portugués para solucionar los problemas que tiene el conjunto blanco, tanto en el terreno de juego como en la gestión del vestuario. El presidente del Real Madrid considera que es la mejor opción en el mercado para volver a ganar un título, cosa que no consigue el equipo desde hace dos temporadas. Unos registros más que preocupantes.
Uno de los jugadores que mejor conoce la metodología de entrenamiento del técnico portugués es José Luis Mato, más conocido como Joselu, quien coincidió con él cuando subía al primer equipo, mientras estaba en el Real Madrid Castilla. Además, fue el entrenador que lo hizo debutar con la camiseta blanca.
Hace unos días, el futbolista se pronunció sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid en el pódcast 'Bajo los palos by Flexicar', conducido por Iker Casillas.
El exjugador del conjunto blanco reconoció que el portugués "es un entrenador con mucho carácter y que tiene las ideas muy claras". Por otro lado, reconoció que el Real Madrid necesitaba un "cambio" y Mourinho puede ser la solución.
Uno de los motivos que otorgó fue porque ya ha entrenado al conjunto blanco y sabe cómo funcionan las cosas dentro del club, pero también por el respeto que impone dentro del vestuario.
"Es un entrenador que tiene lo que hay que tener para poner a la gente en su sitio", destapó.
Sobre si es la mejor opción que había en el mercado, Joselu no se quiso mojar: "Bueno, es que, al final, eso no lo sabremos hasta que pasen los partidos y hasta que vayan pasando los meses". Además, tiene claro que la plantilla del Real Madrid necesita "disciplina".
Por último, el futbolista señaló que "un club como el Real Madrid no se puede permitir estar dos años sin ganar ningún título", a lo que Casillas dijo: "Estoy de acuerdo".
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