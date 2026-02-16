José Mourinho reconoce a 'El Chiringuito' en rueda de prensa y baja el suflé: "Al Real Madrid se le puede decir que no"

Entramos en semana Champions, aunque solo para los que no han hecho los deberes. Este no es el caso del FC Barcelona, que consiguió clasificarse entre los ocho primeros y se ahorra la ronda intermedia que sirve como repechaje para elegir a los últimos equipos que disputarán las rondas eliminatorias.

Sin embargo, el Real Madrid, que ganó con dos penaltis a la Real Sociedad en liga, perdió estrepitosamente contra un Benfica que le marcó en el último suspiro gracias a su portero para conseguir un billete a los dieciseisavos y dejar a los blancos fuera del 'top-8'. Ahora, este martes, ambos conjuntos vuelven a encontrarse para saber cuál pasa, en esta ocasión a doble partido.

Trubin celebra con sus compañeros después de anotar el gol 4-2 durante el Benfica-Real Madrid / MIGUEL A. LOPES / EFE

Por eso, este lunes ha sido turno de los entrenadores que han salido en rueda de prensa y ha ocurrido una de esas situaciones mágicas que solo José Mourinho es capaz de sacarse de la manga: cuando parecía que ya había terminado, el portugués ha visto a Edu Aguirre, de 'El Chiringuito', entre los periodistas y no ha dudado en darle el último turno de palabra.

El famoso colaborador le preguntaba por si existía alguna posibilidad de regresar al Bernabéu de cara a la próxima temporada y le mencionaba una cláusula en su contrato que podría hacerlo posible, si él estuviera convencido de volver a Madrid, ya pensando en el más allá, tras la etapa interina de Álvaro Arbeloa.

Álvaro Arbeloa y José Mourinho, en el Benfica - Real Madrid que cerró la fase liga de Champions. / AGENCIAS

"¿Se le puede decir 'no' a Florentino Pérez y al Real Madrid?", remataba la pregunta Aguirre, que no esperaba encontrarse con una respuesta tan clara por parte del 'Special One'.

"¿Si se le puede decir que no? Sí", replicaba 'Mou' con contundencia. Además, más allá del momento, el técnico ya había reconocido que no tenía intención de empezar a generar expectativa con esta posibilidad y que su sitio estaba en el estadio Da Luz: "No quiero alimentar historias que no existen", comentaba.

La realidad es que tiene contrato hasta 2027 y llegó al banquillo lisboeta la temporada pasada después de dejar el Fenerbahce turco. Igual que existen futbolistas trotamundos, Mourinho es la definición de la misma figura en el banquillo, aunque en su caso lo ha hecho con varias décadas a sus espaldas.

Empezó en el Barça como el asistente de Sir Bobby Robson, pero en el 2000 le salió la oportunidad de dirigir, precisamente, al Benfica. Su primer gran título fue la Champions lograda con el Porto en la 2003-2004, lo que fue un ticket para el acceso a la Premier League con el Chelsea. Allí consiguió dos ligas seguidas, aunque hasta que no llegó al Inter de Milán no consiguió su segunda y última Champions, en 2010. El momento más recordado para los culés es su estancia en el Real Madrid, entre 2010 y 2013, aunque solo consiguió levantar una liga y una Copa del Rey.