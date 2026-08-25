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REAL MADRID
Así ha sido la rueda de prensa de José Mourinho previa al Real Madrid-Real Sociedad
El entrenador portugués ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido de este miércoles a las 21 horas
El Real Madrid se mide este miércoles a las 21 horas a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga. José Mourinho ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.es.
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Finaliza la rueda de prensa de José Mourinho.
Endrick
"No sé el problema específico. Una pequeña tendinitis, lo hacemos por prevención para que no se agrave. Es un jugador que ha tenido muchísimos contactos de clubes para vender, pero yo no lo he querido dejar salir".
Calendario
"No me parece injusto. Tengo que agradecer a LaLiga que han usado el sentido común de retrasar una semana más el inicio para aquellos con mundialistas. Si ahora tenemos esta acumulación es como consecuencia de algo que ha sido positivo. La plantillas profesionales tienen que jugar tres partidos a la semana. Si algún jugador sufre, juega otro".
Tchouaméni
"No es recaída. Ha sufrido mucho en el Mundial. Ha arriesgado, jugó lesionado en la semifinal. Tiene un problema del que no se ha recuperado en vacaciones. Podría haber continuado, pero no puedes empezar una temporada en sufrimiento. Por eso, hemos decidido que vuelva a su mejor versión. No vamos a forzar".
Carlos Espí
"Podemos ver a Espí y Mbappé juntos de titulares. Lo hemos hecho en pretemporada con Endrick. Son perfiles diferentes. El Espanyol estaba metido atrás. Por eso, Mbappé ya bajaba atrás a hacer la acción individual y Carlos podía ser importante fijando adversarios".
Valverde
"No me gusta, pero por necesidad lo han situado de lateral derecho o en banda derecha. Puede, pero es un centrocampista, sin ninguna duda. Puede ser más posicional o más móvil, depende del rival. El lateral puede ser un ala, un jugador que juegue por dentro. No me gusta identificar a Tchouaméni o Camavinga como '6' o Valverde como '8'. Las posiciones se diluyen en el partido"
Encaje Vini, Bellingham y Mbappé
"Lo más complicado no lo tengo yo, que es cuando no tienes a estos jugadores. Es lo que me ha pasado en los últimos años, donde no he estado en grandes equipos de Europa. Quiero tener a los tres en mi equipo. Lo que tienen de positivo compensa lo que eventualmente tienen de negativo".
Mercado
"Para mí, cerrada, pero el mercado está abierto. Nunca sabes lo que va a pasar. Quizá un jugador viene y me dice: 'Me has dejado en el banquillo dos partidos y me quiero ir'. En mi cabeza la plantilla está cerrada, no tengo ninguna petición. Si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento".
Tranquilidad
"Me siento más tranquilo desde hace años. Controlo mejor mis emociones. Pero continúo sin saber afrontar algunas situaciones de dificultad que van a llegar. Me gusta que la gente trabaje en el Real Madrid. Hasta ahora no he visto pereza, todos quieren dar lo mejor de sí mismos. Los jugadores y la gente que trabaja aquí me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad".
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