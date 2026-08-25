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Así ha sido la rueda de prensa de José Mourinho previa al Real Madrid-Real Sociedad

El entrenador portugués ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido de este miércoles a las 21 horas

Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira"

Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira"

Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira" / Real Madrid TV

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Mario Roldán

Mario Roldán

El Real Madrid se mide este miércoles a las 21 horas a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga. José Mourinho ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.es.

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