José Mourinho, muy crítico con Asencio: "Errores cometemos todos, pero es diferente cuando los acumulas"

El Real Madrid visita este viernes a las 21 horas el estadio de La Cartuja para medirse al Real Betis, en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. Antes de poner rumbo a Sevilla, José Mourinho ha comparecido ante los medios de comunicación, donde se ha mostrado muy crítico con Raúl Asencio, condenado por un delito contra la seguridad vial tras casi cuadruplicar la tasa de alcoholemia. "Todos cometemos errores, pero acumularos es una cosa diferente", señaló el entrenador portugués.

Este jueves, además, está previsto que comience en Las Palmas de Gran Canaria el juicio por el caso relacionado con la difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual grabados en 2023. "Hablé con él cuando llegué en función de cosas del pasado. Un jugador del Real Madrid, es jugador del Real Madrid 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año. Lo que haces fuera continúa siendo Real Madrid y daña el prestigio de un club intocable. No estoy feliz", explicó Mourinho.

Raúl Asencio, condenado por conducir bajo los efectos del alcohol / EFE/Andre Coelho

El propio futbolista se puso en contacto con el Real Madrid nada más ocurrieron los hechos, el pasado mes de agosto. No obstante, el club blanco le ha abierto un expediente, pese a que el defensa canario, lesionado desde el pasado mes de julio, continuará "un par de semanas" en el dique seco. Mourinho, pese a su enfado con el canterano, ha reconocido su buen hacer dentro de la Ciudad Deportiva: "En Valdebebas es un jugador ejemplar. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y el último en salir".

El preparador luso también se ha 'mojado' sobre el 'caso Julián Álvarez' y su no fichaje por el FC Barcelona este mercado de verano. "No hay nadie que conozca mejor la situación que Simeone. Cuando un jugador no está satisfecho, lo tiene que estar cuando llega el 1 de septiembre, porque, si no, no juegas hasta el 1 de enero", apunó Mourinho, que ha confirmado la presencia de Sergio Martínez, el último fichaje blanco, en la convocatoria: "Estará en el banquillo. Tiene calidad, pero el nivel aquí es diferente. Es un paso que esté con nosotros".

"He tenido algún comentario estúpido"

El entrenador del Real Madrid se verá las caras de nuevo contra un viejo conocido, Manuel Pellegrini. Ambos técnicos tuvieron sus más y sus menos en la anterior etapa de Mourinho en el banquillo blanco. "En el pasado hay momentos, palabras que uno dice y después te sientes un idiota. Con él he tenido algún comentario estúpido. El campeonato que ganó con el City se lo regalé yo. Nos hemos encontrado alguna vez y ha tenido detalles de señor. Es un gran entrenador y un ejemplo, también como persona", expresó el luso.

El Real Betis, que suma seis puntos en tres partidos, anunció el pasado miércoles la incorporación de Dani Ceballos, después de rescindir su contrato con el Real Madrid, porque "no contaba" para Mourinho. "Hablamos tres minutos al teléfono. Muchas veces, el jugador, cuando no cuentan con él, se queda agarrado a su contrato, porque se quieren quedar. En este caso, las cosas han sido muy fáciles. Me dijo: 'Si no cuentas conmigo, prefiero estar libre para decidir mi futuro'", aseguró el entrenador de 63 años.

Por último, Mourinho también tuvo unas palabras de cariño para Leo Messi, quien anunció su retirada de la selección argentina. "Hablar de Messi es complicado. No hay palabras que puedan describir su calidad. Tocará ver algún partido de MLS, aunque no me gusta mucho (la liga de Estados Unidos). Es de esos jugadores que echaremos de menos siempre", concluyó el entrenador del Real Madrid.