José Mourinho confirma la 'cláusula Madrid' y aviva los rumores de regreso al Bernabéu

José Mourinho vuelve a sobrevolar el cielo del Santiago Bernabéu. El técnico de Setúbal ha vuelto a ser el gran protagonista de la jornada en Portugal tras una rueda de prensa en la que, lejos de esquivar los rumores, ha echado más leña al fuego sobre un posible regreso a la capital española.

Mourinho y Florentino Pérez, en la etapa del portugués en Madrid / EFE

Preguntado explícitamente por una posible oferta del Real Madrid, el portugués ha optado por desviar la pregunta, dejando su futuro totalmente en el aire y sin garantizar su continuidad en su actual proyecto. Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la confirmación de un secreto a voces: la existencia de una vía de escape contractual tras la finalización de la temporada.

Confirma la 'cláusula Madrid'

Las declaraciones de 'The Special One' no hacen más que confirmar lo que ya informamos en SPORT hace unos meses. En su momento, este diario desveló que el contrato del entrenador escondía una cláusula liberatoria especial diseñada, casi en exclusiva, para facilitar su salida en caso de recibir la llamada de Florentino Pérez o la selección de su país.

Jose Mourinho tiene un gesto de cariño con Álvaro Arbeloa durante un partido de la temporada 2010/2011 del Real Madrid. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El técnico dispondrá de diez días al acabar la campaña para decidir sobre su futuro. Mourinho, perro viejo en los banquillos y en las salas de prensa, ha dejado claro que esa puerta existe y que, si el club blanco decide llamar, el marco legal para su salida está preparado.

El banquillo del Bernabéu busca de dueño

El 'guiño' de Mourinho no llega en un momento cualquiera. El Real Madrid se encuentra en plena búsqueda de entrenador tras su segunda temporada consecutiva sin títulos. La situación en Chamartín es de pura transición, y todo apunta a que el experimento en el banquillo no ha dado los frutos esperados tras la marcha de Carlo Ancelotti y el despido de Xabi Alonso en enero de este mismo año 2026.

El técnico del Real Madrid, José Mourinho (d), el portero Iker Casillas (i) y los jugadores Xabi Alonso y Di María, durante el entrenamiento / Juan Carlos Hidalgo / EFE

Álvaro Arbeloa, quien había presentado candidatura para liderar el nuevo proyecto y mantenerse en la estructura principal, no parece que vaya a seguir al mando.

La cúpula madridista busca un perfil con carácter, capaz de dar un golpe sobre la mesa y gestionar un vestuario exigente. Y en ese casting de mano dura, el nombre de José Mourinho, avalado por su famosa cláusula de salida, acaba de ganar enteros para firmar su segunda etapa en el Bernabéu. El culebrón veraniego no ha hecho más que empezar.