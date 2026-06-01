José Mourinho (63 años): "Yo tenía nueve años cuando mi padre fue despedido el día de Navidad"

La historia de José Mourinho está muy marcada por su infancia y, sobre todo, por la figura de su padre, Félix Mourinho, que fue quien le acercó al fútbol desde muy pequeño.

El técnico portugués ha contado en diferentes entrevistas, entre ellas una conversación con Audi, que creció muy cerca del fútbol profesional gracias al trabajo de su padre, algo que le permitió ver el fútbol desde dentro cuando todavía era un niño: "Cuando tenía 9 o 10 años mi padre se hizo entrenador. Tenía acceso a cosas que la gente normal no puede tener".

Ese contacto directo le permitió entrar en vestuarios y escuchar charlas técnicas desde muy pequeño, algo que él mismo ha relatado en varias ocasiones: "Yo era recogepelotas, pero antes del partido y en el descanso estaba en el vestuario. Así que escuchaba lo que el entrenador quería".

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Con el tiempo, todo ese contacto con el fútbol desde dentro le fue cambiando la forma de verlo, hasta el punto en que empezó a fijarse más en lo táctico que en lo que pasaba solo dentro del campo.

Uno de los momentos que más recuerda, según explicó en una entrevista, fue el despido de su padre, una situación muy dura que vivió en primera persona: "Yo tenía nueve años cuando mi padre fue despedido el día de Navidad. Él era un entrenador de fútbol y los resultados de su equipo no fueron buenos. Habían perdido un partido uno o dos días antes. Mientras estábamos sentados a la mesa para el almuerzo, sonó el teléfono. Una breve llamada de un ejecutivo del club en la que le comunicaban su despido".

Mourinho y su padre / Archivo

Mourinho comentó que ese día fue muy triste para toda la familia: "Las noticias nos golpearon como una tonelada de ladrillos. Nadie terminó de comer, salimos de la mesa y la tristeza llenó la casa. Incluso los regalos de Navidad permanecieron sin abrir ese día".

A partir de ahí, y según ha explicado en diferentes entrevistas, tomó una decisión muy clara sobre su futuro: "Desde ese momento, tomé mi decisión: sería entrenador. Lucharía hasta el día en que el apellido de su padre fuera conocido en todo el mundo".

El técnico portugués aseguró que incluso usa ropa similar a la de su padre, dejando claro que dejó una huella muy importante en él: "Tengo ropa hecha a medida para que combine con su estilo. Mi padre es mi único ejemplo a seguir en el mundo".