José Mourinho (63 años): "Tenía 9 años cuando echaron a mi padre el día de Navidad"

Todos los caminos han llevado a que José Mourinho vuelva a sentarse en el banquillo del Real Madrid este martes, en el Santiago Bernabéu y en el mejor escenario posible: el de la Champions. Quizá era un sueño, un objetivo personal, pero Mourinho, 13 años después, volverá a disputar Champions con el conjunto blanco.

La 'orejona' es una espinita que el luso tiene clavada desde hace muchos años, no como técnico, ya que pudo ganarla con el Inter, sino como entrenador del Real Madrid, ya que no pudo ganarla en ninguno de los tres años que estuvo al mando del equipo (desde 2010 hasta 2013). A Mourinho se le resistió, y mucho, la décima Champions con el Real Madrid y ahora peleará por la decimosexta.

Pero la relación de Mourinho con la Champions, con la victoria y con esa necesidad casi permanente de competir va mucho más allá de sus años en los banquillos. Para entender al entrenador que vuelve este martes al Bernabéu, quizá haya que viajar mucho más atrás, hasta el niño que descubrió demasiado pronto que el fútbol también podía cambiarlo todo.

El 'Mou' de nueve años, en Setúbal

Mourinho tenía apenas nueve años cuando vivió uno de los episodios que más marcaron su infancia. Era Navidad cuando su padre, Félix Mourinho, perdió su trabajo como entrenador. "Tenía 9 años cuando echaron a mi padre el día de Navidad. Nadie terminó de comer. Incluso los regalos permanecieron sin abrir ese día", recordó hace unos años.

El fútbol, que hasta entonces había formado parte de su vida familiar, quedó asociado también a la incertidumbre, a la preocupación y a la posibilidad de perderlo todo. Quizá por eso resulta imposible separar al Mourinho adulto de aquel niño que creció dentro de los vestuarios y junto a un padre dedicado al fútbol. "Cambió el ambiente festivo que reinaba en mi casa", comentaba.

El entrenador del Chelsea, el portugués Jose Mourinho. / DANIEL HAMBURY / EFE

Su padre, Félix Mourinho, fue quien le permitió acercarse al fútbol y que no apartara los estudios. “Me ayudó bastante en varios partidos, y eso que era un niño. ¡Cobraba de broma! Una pequeña prima por partido ganado. Yo prefería que estudiase, porque en el fútbol solo unos pocos triunfan”, contó Félix Mourinho en AS.

Crecimiento personal

"Él veía partidos y hacía informes cuando yo entrenaba a Vitória Setúbal”, decía su padre. Con el paso de los años, convirtió aquel mundo en la profesión de 'Mou', en su refugio y, finalmente, en una forma de vida: el fútbol. El hombre (incluso ha cambiado después de la primera etapa) que hoy vuelve al Bernabéu para perseguir una Champions que todavía siente como una deuda personal es también aquel niño que aprendió muy pronto lo que significaba para una familia el resultado de un partido.

Mourinho ha ido desarrollando una carrera en varios equipos de Europa, pero nunca ha sentido la intensidad que vivió en el Santiago Bernabéu, marcado también por algunas polémicas en los Clásicos o aquél encontronazo con Casillas. Eso sí, ganó una Copa, una Liga, y una Supercopa.

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El padre de José Mourinho era Félix Mourinho. Llegó a ser un gran portero, jugó en el Vitória de Setúbal y en el Os Belenenses del 1950 al 1970, incluso fue internacional con la selección lusa. Tras colgar las botas, trabajó como director técnico en varios equipos de la liga NOS, como el Rio Ave y el propio Setúbal. Desgraciadamente, se fue el 25 de junio de 2017 a los 79 años de edad tras una larga enfermedad. Este martes, Mourinho quiere guardar su recuerdo en un reencuentro mágico.