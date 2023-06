José María García: "El nuevo Bernabéu es un disparate"

El periodista dice que el estadio no puede estar en el centro de Madrid Afirma que se ha negado varias veces a comer con Florentino y que intentó comprarle

José María García sigue ejerciendo de azote del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El periodista sigue de promoción de la serie documental de Movistar, 'Supergarcía'. En una entrevista con 'The Objective', asegura que ha rechazado comidas con el presidente blanco y muestra su opinión sobre el nuevo Santiago Bernabéu.

"Es un auténtico disparate. No por más bueno, ni más malo, sino porque no hay una capital en Europa que haga un estadio en el medio de una ciudad como Madrid", dice el periodista cuando se le pregunta por la construcción del estadio del Real Madrid.

José María García asegura que ha rechazado en varios ocasiones ir a comer con el presidente del Real Madrid y explica que Florentino Pérez intentó comprar su silencio. "Ya se lo he dicho varias veces. Es que una vez que fui a cenar con Florentino y otro adlátere de Florentino, empezamos a hablar de las famosas torres de la Ciudad Deportiva, y yo diciendo que eso era un escándalo, un truco, una trampa. Que no, que no, que no. Y en un momento determinado, me ha pasado una sola vez en mi vida. dijeron…".

El periodista sigue con una frase demoledora: "¿Cuánto vale que mires hacia otro lado?, me dijo".