José Luis Sánchez sentencia a Riquelme tras el comunicado del Manchester City sobre Haaland

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, sorprendió anoche en El Hormiguero al asegurar que, si ganaba las elecciones del Real Madrid, Haaland sería el fichaje garantizado al 100%.

Sus palabras desataron un terremoto mediático que alcanzó su punto álgido horas después, cuando el Manchester City publicó un comunicado inusualmente duro.

El club inglés afirmó: "Las historias que han surgido de España respecto al futuro de Erling Haaland son falsas". "No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe cláusula contractual que lo permita". "Estamos considerando acción legal por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto".

Un mensaje que no solo desmiente a Riquelme, sino que lo sitúa en una posición comprometida en plena campaña electoral.

La reacción de José Luis Sánchez

El periodista José Luis Sánchez fue contundente al analizar la situación. Para él, Riquelme ha cometido un error grave al hablar públicamente de un fichaje sin tener un acuerdo real: "Yo creo que si no tienes un contrato con un jugador, no puedes dar ese paso", afirmó.

Añadió que en el fútbol actual "hay que medir muy bien cómo lo haces, de qué manera lo haces y a qué te expones".

Sobre el comunicado del City, Sánchez no dejó lugar a dudas: "Es durísimo, durísimo, durísimo".

También señaló que la información revelada por Marcos sobre la agencia de Rafaela Pimenta "te hace daño", y que la negociación con un jugador del nivel de Haaland "es la Liga de Campeones", un terreno donde cada movimiento tiene consecuencias.

Haaland, su entorno y el paralelismo con Figo

Según explicó Sánchez, el entorno de Haaland, su padre y agente del propio jugador, no ha perdido absolutamente nada con esta situación. Para él, intentar comparar este caso con el de Luis Figo es un error: "Nada tiene que ver", sentenció.

El mensaje es claro: el noruego no ha dado ningún paso hacia el Real Madrid y cualquier afirmación en sentido contrario carece de base contractual.

Un golpe a la credibilidad de Riquelme

El comunicado del Manchester City no solo desmonta la promesa estrella del candidato, sino que la transforma en un frente aún más delicado para su campaña. La advertencia del club inglés abre la puerta a un posible conflicto legal por el uso de la imagen del jugador, un escenario que compromete la credibilidad del mensaje lanzado por Enrique Riquelme en horario de máxima audiencia.

Además, la desautorización pública invalida su afirmación más mediática y expone la fragilidad de anunciar fichajes sin contar con acuerdos reales. El episodio refuerza la percepción de que este tipo de declaraciones, cuando no están respaldadas por documentos o negociaciones avanzadas, pueden volverse en contra de quien las formula.

En un contexto electoral tan mediático, el impacto en la campaña es inevitable. La contundencia del Manchester City marca un punto de inflexión que puede alterar la narrativa y la estrategia del candidato en los próximos días.