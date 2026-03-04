José Luis Sánchez se harta y señala a varios jugadores del Real Madrid: "¡Ya está bien!"

El Real Madrid atraviesa una temporada 2025/26 complicada. La derrota ante el Getafe volvió a dejar una imagen preocupante, con un equipo espeso, impreciso y superado por la situación. Además, en el vestuario hay tensión y la afición está cada vez más impaciente en el Santiago Bernabéu.

José Luis Sánchez no se contuvo en 'El Chiringuito' y cargó contra futbolistas como Mastantuono, Huijsen, Carreras y Rodrygo: "Ya está bien, estás representando al Real Madrid. Puedes perder, puedes jugar mal, pero no podemos perder los papeles como se están perdiendo cada dos por tres".

El periodista subrayó que la acumulación de expulsiones y protestas "innecesarias" está perjudicando aún más al equipo: "Ya está bien, vamos a ser un poco profesionales, vamos a estar un poco a la altura de la institución del club".

Sánchez también hizo un llamado a la autocrítica individual, sobre todo enfocado a Mastantuono: "Has salido media hora, has jugado muy mal, muy mal. Haz autocrítica, mírate al ombligo y di, '¿qué tengo que mejorar? Llevo seis meses en el Real Madrid, tengo que mejorar esto, tengo que entrenar más, tengo que recuperarme más, tengo que estar más en Valdebebas'".

Además, recordó la historia del club como ejemplo y guía para los jugadores, y aseguró que se tienen que "empapar" del Madrid: "No se pueden permitir partidos como los de ayer y expulsiones como las de ayer. No se pueden permitir este tipo de imágenes siendo jugadores del Real Madrid. Tienen que hacer autocrítica ya, autocrítica de verdad”.

El periodista señaló que la cantera podría ser una alternativa ante la falta de profesionalidad de algunos jugadores del primer equipo, ya que muchos no parecen conscientes de la responsabilidad que implica vestir la camiseta blanca.

"Si alguno no se ha dado cuenta que está en el mejor club del mundo, es que ya está. Y hoy a lo mejor no toca, pero yo en Balaídos subo a medio Castilla con las bajas. Si alguno no se ha dado cuenta de que está representando al Real Madrid, juego con media Castilla, que están deseando subir y tener una oportunidad", declaró.

El tertuliano concluyó apelando a la exigencia máxima del club: "Como ha demostrado Thiago Pitarch, como ha demostrado Mesonero, como ha demostrado Manuel Ángel y compañía. Si no os dais cuenta, ya está".