José Luis Sánchez, sin filtros: "En esta Liga tan mediocre, el Real Madrid tenía que haber ganado La Liga de calle"

El FC Barcelona se ha proclamado campeón de La Liga tras imponerse al Real Madrid en el Clásico, un resultado que no solo le ha dado el título, sino que ha dejado al conjunto blanco cerrando una temporada muy por debajo de lo esperado.

Sin títulos, con una imagen irregular en los momentos importantes y con problemas en el vestuario, el conjunto blanco ha visto cómo su eterno rival ha aprovechado el tramo decisivo para coronarse campeón de Liga.

En 'El Chiringuito', José Luis Sánchez fue muy crítico con la temporada del equipo blanco tras la victoria culé y no dudó en señalar la falta de nivel competitivo del grupo: "Esto va de un equipo que no ha respetado la historia de su club. Durante cuatro meses de competición, creo que todo se vino abajo después del cambio de Vinicius en el Clásico", refiriéndose a la polémica que hubo tras la decisión de Xabi Alonso de cambiar al futbolista en el minuto 71.

El periodista también subrayó que, para él, La Liga estaba al alcance del Real Madrid por plantilla, pero no por rendimiento: "Es un equipo que no se ha respetado a sí mismo. Este Real Madrid, con esta plantilla y en esta Liga mediocre, tenía que haber ganado La Liga de calle".

José Luis Sánchez cargó contra la falta de intensidad mostrada por el equipo, además de la poca profesionalidad y responsabilidad de los jugadores: "Por favor, esto es fútbol de élite. Si quieres ganar una Liga tienes que respetar la camiseta que llevas. El Madrid ha estado muy lejos en esta segunda vuelta de respetarla".

También analizó el Clásico, aseguró que el Barça estuvo "normalito" y que aun así, el conjunto madridista no hizo nada: "Ni presionaban, ni mordían, ni ibas a robar el balón, te ganaban casi todos los duelos".

José Luis Sánchez dejó una reflexión sobre el futuro del club blanco tras el título del FC Barcelona: "Este verano tiene que llegar el presidente y decir: ¿quién es intocable? Nadie. Después de estos dos años, nadie".