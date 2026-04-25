José Luis Sánchez estalla en El Chiringuito: "Que le den el título al Barcelona ya, que se lo entregue Fran Soto"

José Luis Sánchez no se mordió la lengua. Después del polémico empate del Real Madrid ante el Betis, con gol en el minuto 93 precedido de una acción que él considera falta clara sobre, el colaborador de El Chiringuito explotó en directo con una de las intervenciones más encendidas de la temporada.

"Tendrían que ir todos a por el árbitro. En Las Rozas han decidido este partido. Otra vez en Las Rozas han decidido este partido. Este partido lo ha empatado el Betis desde Las Rozas", arrancó Sánchez sin frenos. Y fue a más: "Ojalá salga del juicio y sonrojen a todo el fútbol español. Es una vergüenza. Esto ya es un sonrojo de competición. Es una maldita vergüenza, Alfredo. Una maldita vergüenza. Y ahora seguís blanqueando esta competición. Seguid blanqueando esta competición al Madrid."

No se quedó ahí. "Al Madrid se le falta el respeto temporada tras temporada de esta manera. Es una absoluta vergüenza de competición. Lo de la primera parte es una vergüenza. Y esto con el árbitro encima: es Soto Grado y González Fuertes. Antony agarra a a Mendy dentro del área, le tira, le hace falta, y termina en gol en el minuto 93. Es una vergüenza de competición."

Y entonces llegó la frase del año: "Que le den el título al Barcelona ya. Que se lo den. Pero que se lo dé Soto Grado, o que se lo entregue... ¿Cómo se llama? ¿Fran Soto? Que se lo entregue Fran Soto ya."

El Madrid cede dos puntos que pueden ser de oro para el Barça en la pelea por la Liga. Y en El Chiringuito, la noche acabó ardiendo por la última jugada del partido que terminó en el gol de Bellerín, un ex del Barça, para dejarle la Liga en bandeja.

Los merengues se podrían poner a 11 puntos de los de Hansi Flick si el FC Barcelona hace su trabajo en un estadio siempre complicado como el Coliseum. Este sábado se puede terminar la carrera por la Liga.