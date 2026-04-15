José Luis Sánchez no da crédito con la expulsión de Camavinga: "Me parece totalmente impropio"

El Real Madrid murió en la orilla y volvió a caer en la Champions League. El equipo de Álvaro Arbeloa tuvo el pase a la siguiente ronda al alcance de la mano, pero una expulsión de Camavinga condicionó el encuentro. Finalmente, el Bayern de Múnich ganó por 4-3 y ya espera en semifinales al Paris Saint-Germain. En cambio, el Real Madrid encamina otro año sin títulos, aunque LaLiga aún no está decidida, se encuentra a nueve puntos del FC Barcelona.

El partido tuvo de todo y el claro protagonista fue Camavinga, quien protagonizó la gran polémica del encuentro al autoexpulsarse y, de este modo, poner en bandeja la clasificación al Bayern de Múnich.

Como es habitual, José Luis Sánchez analizó la clasificación del Bayern de Múnich a las semifinales de la Champions League en el 'streaming' del canal de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol.

El tertuliano se mostró indignado por la expulsión de Camavinga: "Me parece totalmente impropio de un jugador del Real Madrid. Sales por un Brahim que se lo ha dejado todo, y con el equipo vaciándose y haces una infantilada".

"Os compro que no es segunda amarilla, pero le has comprado todas las papeletas para la roja", siguió insistiendo, con cara de pocos amigos.

Noticias relacionadas

Por otro lado, aseguró que Camavinga no está a la altura de estos partido, ya que sus minutos sobre el césped del Allianz Arena "es de no saber lo que es el Real Madrid en la Copa de Europa".