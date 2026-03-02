José Luis Sánchez alucina tanto con el Real Madrid como con el arbitraje: "Nadie sabe cuál es el fondo"

El Real Madrid no levanta cabeza y ya suma su segunda derrota consecutiva en LaLiga. El conjunto de Álvaro Arbeloa ha sido incapaz de puntuar ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, y ahora se encuentra a cuatro puntos del líder, el FC Barcelona. Una ventaja que empieza a ser más que considerable para el tramo final de la competición.

El equipo blanco buscaba la victoria para volver a meterse en la lucha por la liga, pero se encontró con un Getafe sólido, bien plantado y con las ideas claras. En la primera parte, el Madrid disfrutó de pocas jugadas, excepto Vinicius que falló un mano a mano que pudo haber puesto el 1-0.

Con el transcurso de los minutos, el Getafe de Bordalás fue tomando confianza poco a poco. Fue entonces cuando Martín Satriano sorprendió a todos con un disparo potente que Thibaut Courtois poco pudo hacer para evitar la única diana del partido antes de la media parte. El delantero uruguayo anotó su segundo gol en la liga, tras llegar en el mercado de invierno cedido por el Olympique de Lyon.

Como ya es habitual en X, antes conocido como Twitter, José Luis Sánchez, colaborador de 'El Chiringuito', compartió un mensaje analizando brevemente el encuentro entre el Real Madrid y el Getafe.

En primer lugar, quiso dejar claro que fue un "esperpento" de partido, donde los de Arbeloa no han sido capaces de poner entre las cuerdas al Getafe, que se va del Bernabéu con tres puntos que saben a permanencia.

José Luis Sánchez señaló que el conjunto de Arbeloa no puntuó porque no tiene "fútbol" y "cayó en todas las trampas que le fue poniendo el Getafe", dejando en evidencia que es un equipo "sin rumbo".

No dudó en decir que el Real Madrid "se complica todavía más LaLiga". Por otro lado, reconoció que la ausencia de Kylian Mbappé fue clave: "Falto de gol, sólo Vinicius ofreció algo diferente".

Sobre el arbitraje, José Luis Sánchez fue contundente: "Arbitraje negreiresco sin influencia, pero que rompió el ritmo. Nadie sabe cuál es el fondo".