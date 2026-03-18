José Luis Sánchez no se corta y explota en directo contra Jota Jordi tras la victoria del Real Madrid al City

El Real Madrid ya está en cuartos de final de la Champions League tras imponerse al Manchester City en octavos. El equipo blanco volvió a demostrar su carácter en Europa, dejó fuera al conjunto dirigido por Pep Guardiola y ya espera rival en la siguiente ronda, que saldrá del partido de este miércoles entre Bayern y Atalanta.

En pleno partido, Jota Jordi reaccionó con enfado a varias decisiones arbitrales y lo expresó en la red social X (antes Twitter) con un mensaje muy duro: "Otro escándalo del Madrid en Europa. No les pitan 2 penaltis y a la primera expulsan 1 del City y penalti. El premio de la UEFA para Florentino por abandonar la Superliga. VERGÜENZA!!!!!".

Sus palabras no pasaron desapercibidas y horas después tuvieron respuesta en 'El Chiringuito', donde José Luis Sánchez dio la cara y defendió al conjunto madridista: "Bueno yo creo que en algún momento había que parar esto. Llevamos 45 minutos y solo por recordar a la gente que el Madrid le ha endosado un 5-1 a Pep Guardiola".

El periodista también apuntó directamente a Jota Jordi: "El director de 'Solo para culés' está intentando volcar su frustración primero en el arbitraje y después en Vinicius Junior. Entonces no creo que el director de 'Solo para culés' sea la voz que haya que escuchar más esta noche".

Sánchez insistió en que el foco debía estar en el rendimiento del equipo y no en la polémica arbitral: "No podemos estar hablando del árbitro y ahora criticar a un jugador que hace un doblete en octavos de final en campo de uno de los rivales más difíciles que hay en el mundo, como es el Manchester City".

En ese sentido, puso en valor el partido de Vinicius Júnior, especialmente señalado durante el debate: "Vinicius hace un doblete y vamos a hablar de la celebración de Vinicius y no vamos a hablar de lo estratosférico que es el jugador brasileño en la Copa Europa".

Además, el tertuliano fue especialmente contundente al referirse al contexto arbitral y a las críticas recibidas desde ciertos sectores: "Claro, estáis acostumbrados a la liga Negreira donde se pitan este tipo de situaciones que son absurdas para el mundo del fútbol. Acostumbrados a la liga donde está el club que pagó a Negreira, pues es normal que Jota Jordi intente hacer prevalecer su opinión".

José Luis Sánchez lanzó un mensaje contundente: "Sin Kylian Mbappé, el Real Madrid se ha cargado al Manchester City de Haaland, de Marmoush, de Foden, de Bernardo Silva, de Rodri, de Doku, y estamos hablando de un penalti (...) Hoy es una gran noche para el madridismo".