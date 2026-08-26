José Luis Sánchez avisa al Real Madrid: "Mourinho es Mourinho, tiene muchos frentes pendientes"

El fichaje más necesario e importante del Real Madrid era el de un nuevo entrenador, en este caso, José Mourinho. El técnico portugués ha regresado a los banquillos después de trece años de experiencias en diferentes equipos. En la primera etapa, (2010 - 2013), dirigió al equipo durante tres temporadas y se marchó de mutuo acuerdo en junio de 2013. Ahora, Florentino decidió que Mourinho volviera a tomar el mando del equipo para este año.

Y como era de esperar, primera rueda de prensa, primera frase destacada. "Hay bullying con Vinicius", dejó ir en rueda de prensa. Todo se remonta al partido contra el Espanyol, que comentábamos anteriormente, donde Vinicius fue objeto de varias polémicas.

Mourinho, por lo tanto, está empezando a mostrarse tal y como todos recordamos. En estas primeras semanas, está tranquilo, pero va dejando rastro. "Es verdad que es un Mourinho más experimentado, más tranquilo, reflexivo. Pero en las tres ruedas de prensa, deja caer varias circunstancias a su alrededor", empieza argumentando el periodista de 'El Chiringuito de Jugones'.

Uno no cambia, ¿o sí?

Una de las cuestiones a tener en cuenta, es el trabajo interno, el de vestuario. "Primero, la protección a Vinicius, que sufre 'bullying', ayer empieza con un talante comprensivo con Sánchez Martínez, el arbitraje, pero le pega varios palos al VAR y al sistema. Y luego las filtraciones del vestuario. Va mandando sus mensajes, y sí que es verdad que, en la primera etapa, no tenía tantos frentes abiertos", continúa.

El periodista cree que el técnico luso ha dejado 'huella' allá donde ha ido. Cuando se marchó del Real Madrid, pasó por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica, antes de regresar al que fue su hogar.

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"Personalmente, opino que Mourinho es Mourinho. Pero es una situación diferente, va mas al pie, al día a día, pero cuando tenga que pisar el acelerador, lo pisará. Porque es así, no ha cambiado. Lo he seguido, es un entrenador excepcional, y allí donde ha ido, como en Turquía, en el Fenerbahce ha sido él mismo. Por ejemplo, allí, denunció lo de los arbitrajes, se demostró años después con los temas de apuestas. Ganó con la Roma, con el Manchester United, pero cuando vea algo que no le guste lo va a denunciar", termina José Luis Sánchez en 'La Tribu' de Radio Marca.