José Luis Sánchez alza la voz ante una posible denuncia arbitral por sus declaraciones

El partido del Real Madrid ante el Real Betis en La Cartuja sigue trayendo mucha cola, pero ya no por el resultado (1-1), sino por las decisiones arbitrales. No obstante, la realidad es que en la próxima jornada el FC Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si vence a Osasuna en El Sadar y el equipo de Álvaro Arbeloa no logra ganar al Espanyol en el RCDE Stadium, ya sea con un empate o una derrota.

El morbo no termina ahí, debido a que si se da este escenario, los jugadores del Real Madrid tendrían que hacer el pasillo a los futbolistas del conjunto azulgrana en el Spotify Camp Nou.

Uno de los más críticos con el arbitraje de Soto Grande en La Cartuja fue el tertuliano de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, José Luis Sánchez, quien perdió los papeles en la retransmisión del partido.

Tras el empate de Héctor Bellerín, el colaborador no se mordió la lengua y explotó contra el Comité Técnico de Árbitros (CTA): "Tendrían que ir todos a por el árbitro. ¡A por el árbitro! En las Rozas han decidido este partido otra vez. ¡Es una vergüenza esto ya! ¡Es un sonrojo de competición!".

Desde 'El Chiringuito', se informó de que los árbitros españoles estudian denunciar a José Luis Sánchez por sus declaraciones fuera de lugar tras el pinchazo in extremis del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa en Sevilla.

Abde, disputando un balón en el duelo liguero contra el Real Madrid / EFE

En el programa de ayer, el presentador de 'El Chiringuito' le cuestionó por este asunto: "José, ¿te preocupa la amenaza de la asociación arbitral de la posibilidad de denunciarte por tus comentarios del viernes?".

El tertuliano de Mega no dudó en decir que "visto cómo está el fútbol en España, debo de ser la última preocupación, sobre todo porque las declaraciones están completamente fuera de contexto".

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La principal razón que destacó es que "lo que yo digo es en contra de los jugadores del Real Madrid, pues le hacen falta a Mendy, el Betis mete el gol y hay tres jugadores en el suelo, uno que no se mueve. Mendy y Alaba levantan los brazos, pero sin hacer nada, y la jugada se va de rositas".