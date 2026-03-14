José Juan, exjugador del Elche: "El Madrid que eliminamos era mejor que este Madrid"

José Juan Figueiras García (Vigo,1979) conserva una trayectoria en él de las auténticas, en la que ha pasado por clubes de diferentes zonas de España y de distintas categorías y en cada una de ellas se llevó consigo lo mismo: el cariño y el recuerdo de la gente. Más allá de su personalidad y su carisma bajo los palos, que le han convertido en un icono del fútbol modesto español, José Juan es mucho más que aquella heroicidad ante el Real Madrid en Copa del Rey, en la que derrotó a los blancos con 41 años de edad en una eliminatoria donde registró hasta 10 paradas. Tras pasar por el Celta de Vigo, Ourense, Ciudad de Murcia, Granada 74, Águilas, Granada CF y CD Lugo, donde jugó cinco temporadas y disputó 132 partidos en Segunda División, en 2017 fichó por el Elche CF, siendo el portero titular en el ascenso a Segunda División. En 2019 firmó por el CD Alcoyano. Posteriormente jugó en el Athletic Torrellano y en 2023 participó en la Kings League con El Barrio, con el que se proclamó campeón del primer split. Un hombre natural, respetuoso y cercano que, hoy en día, afincado en la ciudad de Elche, mantiene el contacto con jugadores de la plantilla y reconoce que, cada vez que puede se acerca al Martínez Valero a ver los partidos.

JOSÉ JUAN EN LA KINGS LEAGUE CON EL BARRIO / Sport

Pregunta. El Elche se encuentra en una situación complicada, peleando por el descenso y con una racha larga sin ganar. ¿Cómo crees que afronta el equipo un tramo de temporada tan exigente mentalmente?

Respuesta. Tras comenzar la temporada, parecía que la salvación iba a estar sencilla, iba bien encaminada, haciendo un buen juego y bueno, ahora ha cogido en la segunda vuelta una mala racha. No entra la pelotilla, como se suele decir. Hay un poco de nerviosismo porque al principio se pensaba que el equipo se iba a salvar cómodamente.

P. El partido contra el Madrid, ¿es el más difícil que le queda?

R. Afrontan el partido con ganas. Yo vivo aquí en Elche y lo sigo todas las semanas. Incluso cuando puedo voy a verlo. El partido contra el Madrid es una prueba para lo que le viene en los últimos partidos. Le queda jugar en casa contra todos los equipos de abajo y ahí es donde se va a forjar la salvación del Elche, como se suele decir, partidos a vida o muerte donde hay más de 3 puntos en juego. Si consigue ganar esos partidos, daría un paso muy grande para la salvación.

Dituro, con el brazalete de capitán, agradece el apoyo a los aficionados del Elche en Villarreal / Judith Amigo/LOF

P. Cuando los resultados no llegan, ¿crees que hay que mantener esa identidad o adaptarse y ser más pragmático para amarrar los puntos?

R. El míster tiene sus ideas, pero al final tiene que, no sé, seguir con la misma filosofía, pero cambiando ciertas cosas. Yo creo que al final lo importante, va a sonar a tópico, pero tiene que mantener la portería a cero. Al final, el Elche siempre tiene ocasiones en todos los partidos. Le penalizan los errores en salida de balón y errores individuales.

P. En la primera vuelta parecía que al Elche le salía casi todo, y ahora cuesta mucho más. Desde tu experiencia, ¿a qué se deben estos cambios tan bruscos en el fútbol?

R. A la confianza. Cuando los resultados te acompañan, te sale todo lo que intentas.

JOSÉ JUAN entrenando con el Elche / Sport

P. ¿Crees que si el club toma la decisión de prescindir de Eder Sarabia sería algo correcto pensando en el objetivo, o crees que es el capitán ideal para manejar este barco?

R. No, él es el hombre ideal para salir de esta situación. Él conoce a los jugadores, él fue el que los trajo aquí por su forma de jugar no sé cómo sentaría ese cambio. Al final, si tú ves lo que hacen los jugadores, todos los jugadores están con él y eso es muy importante.

Eder Sarabia, sentado en el banquillo de La Cerámica, en los instantes previos al Villarreal-Elche. / Europa Press

P. Cuando un equipo aparentemente inferior sobre el cartel se enfrenta al Madrid, ¿cuál es la clave para competirle de verdad?

R. Tener un poco de todo — risas —. Se necesita que hagas un partido perfecto, que ellos no tengan el día bueno y que tengas esa pequeña suerte que cuando llegues las metas. Ahora el Madrid tampoco está muy bien. Creo que sería una buena opción de sacar algo de algún punto, ya lo demostró el Getafe hace poco. También están con muchos partidos, pesando en la Champions...

Puede ser un partido para que el Elche rasque algo. José Juan — Exportero profesional

P. ¿Crees que este Madrid suele sufrir más contra equipos que le discuten el balón o contra equipos que se cierran atrás?

R. Depende, porque al final el Madrid juega a veces al contragolpe y lo hace bien, según el rival al que se enfrente. El Elche jugará a su estilo, a quitarle la pelota y si lo consigue tiene grandes opciones porque al final ellos son jugadores a los que no les gusta correr detrás del balón.

P. Qué Madrid es mejor, ¿el actual o el que eliminasteis en Copa?

R. El que eliminamos con el Alcoyano era mejor. Sí, porque te digo todos los nombres que estaban por ahí: Vinicius, Benzema, Toni Kroos, Modric, Isco, Casemiro Marcelo... yo creo que eran mucho mejor equipo que el de ahora.

Marcelo en el estadio El Collao en aquella eliminación copera / Marca

P. Bajaste al barro con el Alcoyano, ¿Con qué calificativo definirías tu estancia en el club?

R. Fue un paso bonito, incluso pasamos la pandemia juntos, tuvimos de todo. La verdad es que fueron tres años muy bonitos, con dos ascensos, la eliminación al Madrid, la eliminatoria al año siguiente contra el Madrid de nuevo, muchas cosas. Cuando fiché allí me hablaron de la moral del Alcoyano, eso les define. La gente que va aprieta mucho en un campo pequeñito. No puedo decir nada malo de ellos.

P. ¿Dirías que es el partido que mayor satisfacción te ha dado en tu carrera?

R. No me podría quedar con uno en concreto porque he tenido bastantes partidos bonitos. Guardo también el debut en Balaídos, yo soy de Vigo y ese partido ante mi gente fue increíble o un partido de ascenso a Segunda división con el Elche.