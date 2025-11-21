Josan se perderá el partido ante el Real Madrid por una lesión muscular

El centrocampista del Elche Josan Ferrández será baja este domingo ante el Real Madrid por una lesión muscular en su pierna izquierda, según ha confirmado este viernes el entrenador del equipo ilicitano, Eder Sarabia.

El jugador crevillentino, uno de los capitanes del equipo, no se ha podido ejercitar este viernes como consecuencia de unas molestias que venía acusando durante los últimos días y que finalmente han tenido su origen en un problema muscular.

Los que sí estarán a disposición del entrenador, tras varios días rebajando carga de trabajo como consecuencia de molestias físicas, son el centrocampista John Chetauya y el central Pedro Bigas. Ambos entrenarán este sábado al mismo ritmo de sus compañeros y, si no hay ninguna incidencia, estarán a disposición del entrenador para el encuentro ante el líder de la competición.