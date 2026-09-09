Jorge Valdano, sobre las ruedas de prensa de Mourinho: "Tiene 40 años de experiencia y se le nota; todo lo que dice son mensajes muy bien orientados"

Florentino Pérez decidió apostar por José Mourinho para romper la mala dinámica del Real Madrid, que viene de encadenar dos temporadas en blanco. El regreso del técnico portugués sorprendió a la afición blanca, pero en este inicio de competición ya ha demostrado que puede aportar mucho al conjunto madridista, especialmente en lo que respecta a la unión del vestuario. Sin embargo, a nivel táctico, el equipo está dejando mucho que desear.

Desde el primer día, el entrenador portugués ha mostrado una versión de sí mismo que muy poca gente conocía, ya que en las ruedas de prensa ha ofrecido una imagen más tranquila, en la que incluso ha reído las bromas de los periodistas.

Sin embargo, con la primera derrota del Real Madrid ante el Real Betis, Mourinho ya volvió a mostrar su versión más dura.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Inter de Milán en la Champions League, el portugués volvió a repetir su famoso "por qué" hasta en ocho ocasiones, en una misma respuesta.

La actitud de Mourinho en las ruedas de prensa del Real Madrid están en boca de todos, y una de las últimas personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Jorge Valdano, exentrenador del Real Madrid y actual comentarista de Movistar Plus.

Jose Mourinho: "El penalti, ¿por qué no ha sido repetido? ¿El VAR no conoce el reglamento o el VAR no ha querido?" / Archivo

El ex del conjunto blanco empezó diciendo que "Mourinho tiene 40 años de experiencia y se le nota cuando está en las ruedas de prensa".

José Mourinho da instrucciones a Trent en el partido de Champions contra el Inter / Archivo

"Todo lo que dice son mensajes muy bien orientados. Se equivoca muy poco en rueda de prensa. Y, generalmente, fortalece el vínculo con la afición y el vínculo con sus jugadores", argumentó en el programa de Movistar Plus.

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Por último, Valdano quiso dejar claro que el entrenador portugués "sabe perfectamente lo que defiende. En eso sigue siendo el put* amo".