Jorge Valdano, sobre el respaldo de Florentino a Vinicius: "Es imposible"

El Real Madrid brilló en Champions League con una contundente victoria por 6-1 ante el Mónaco, un triunfo que le permite recuperar confianza tras varias semanas complicadas.

Vinicius fue uno de los grandes protagonistas: anotó un golazo y participó directamente en cuatro de los seis tantos. Aun así, tras marcar el gol no lo celebró con la grada. Se giró hacia sus compañeros y se dirigió al centro del campo, dejando atrás a la afición que esperaba su celebración.

Sobre este gesto habló Jorge Valdano en Movistar, que destacó la personalidad del delantero: "Vinicius hoy ha demostrado que no es fácil, se vengó de la gente de alguna manera, no participó en el festejo con la gente del gran gol que metió".

El exfutbolista también quiso poner en contexto todo el apoyo que Vinicius ha recibido del club: "Es imposible tener más apoyo del que ha tenido Vinicius. Por parte del presidente y ahora por parte del nuevo entrenador. Es imposible".

El exdirector deportivo recordó algunos gestos históricos que reflejan esa confianza: "Todo lo que ha hecho Florentino por Vinicius es inédito en la historia del fútbol. Bajar a un equipo entero de un autobús y no asistir a la gala del Balón de Oro porque a él no se lo dan, me parece que es una muestra no ya de cariño, sino de entrega del club al jugador".

Pese a la polémica celebración, Valdano relativizó la situación: "Eso se cura en tres días, pero sí da una pauta de cuál es la personalidad del jugador".