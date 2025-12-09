Jorge Valdano defiende a Xabi Alonso y dispara contra el vestuario del Real Madrid: "El problema no es el entrenador, son los jugadores"

El Real Madrid está envuelto en una importante crisis. El conjunto blanco ha perdido el liderato de LaLiga tras encadenar tres empates consecutivos y sufrir su segunda derrota de la temporada, esta vez en el Santiago Bernabéu ante un Celta de Vigo.

Tras esta última derrota, las dudas sobre la continuidad de Xabi Alonso han aumentado notablemente. En los despachos del club preocupa no solo la pérdida de resultados, sino la falta de una reacción contundente del equipo en los momentos decisivos.

La llegada del técnico al Real Madrid generó una gran expectativa entre la afición y dentro del propio club. Sin embargo, el vestuario no ha acabado de adaptarse a sus métodos, y algunas de sus decisiones tácticas, gestión de rotaciones y modificaciones en los roles tradicionales de ciertos jugadores han generado roces en la dinámica interna y un clima de incomodidad en parte del grupo.

Jorge Valdano, exjugador del club blanco entre 1984 y 1987, habló sobre la situación en Movistar Plus+: "Hay algunos problemas en el Real Madrid que son crónicos, como por ejemplo la dificultad que tiene el equipo para presionar. Y que están directamente relacionados al estado de ánimo, a los estímulos".

El entrenador del conjunto blanco de 1994 a 1996, explicó que la reacción del equipo con uno menos fue reveladora: "Ante el Celta el Real Madrid se queda con 10 jugadores, y desde ese momento encuentra una agresividad que no había tenido durante una hora, en la que el Celta, con muy buen criterio a la hora de manejar la pelota, lo mortificó muchísimo".

El exfutbolista considera a Xabi Alonso un "entrenador solvente" y cree que el problema es de los jugadores: "Los que no corren son ellos, no es el entrenador. Hay que activar la agresividad del equipo y eso incumbe a los jugadores. El entrenador tiene que asegurar el orden, tiene que mantener a los jugadores motivados (...) Solamente cuando la situación es desesperante, vamos perdiendo 0-1, nos echan a un jugador, esto se complica, activan otro nivel de entrega en el partido".

Valdano puso como ejemplo al Barcelona para destacar la importancia de la presión: "¿Por qué la presión es tan importante? Lo puede decir el Barcelona. Es recuperar a Raphinha y se le festeja sobre todo porque comanda la presión. Es importante porque cuando un equipo está atento a las obligaciones se conecta, y se conecta también futbolísticamente. No se distrae, no cae en momentos de apatía… El equipo está conectado. La presión sirve para eso".

El argentino insistió en que el Madrid debe elevar su intensidad en este aspecto fundamental del juego: "Ahora hay que presionar de verdad. Como cuando se quedaron con 10. Como decía Menotti: 'No se trata de ir y ladrar. Se trata de ir y morder'. Que son dos categorías totalmente distintas".

Valdano también señaló a los delanteros como parte clave del problema. "Hay que empezar arriba, que es donde más trabajo cuesta porque los dos grandes delanteros del Real Madrid son muy desequilibrantes, pero les cuesta dar la primera batalla, y desde ahí la cadena de consecuencias termina castigando a todo el equipo".

El exentrenador se refirió directamente a Kylian Mbappé y Vinicius Júnior. Sobre el francés afirmó: "Tiró un tiro libre y la vaselina que no fue gol de casualidad. Muy poca cosa para un jugador que posiblemente sea el mejor del mundo y al que hay que buscar permanentemente". Y sobre el brasileño añadió: "Le costó 35 minutos entrar en el partido".