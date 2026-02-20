Jorge Herrando, jugador de Osasuna, antes de recibir al Madrid: "Me encanta el ambiente y el apoyo de El Sadar. Es lo que más daño hace a un contrincante en un partido con polémica"

El Real Madrid visita a Osasuna este sábado (18:30) con el objetivo de reforzar el liderato alcanzado la pasada jornada tras el tropiezo del Barça en Girona. El pleno que ha logrado Arbeloa desde su llegada al banquillo blanco le ha permitido recortar seis puntos al equipo de Flick hasta ponerse a la cabeza del campeonato y, por tanto, depender de sí mismo en la lucha por el titulo doméstico. Pero el Sadar siempre es una buena de altura para los madridistas.

El campo pamplonica ha sido tradicionalmente hostil para el Real Madrid, que viene de ganar 0-1 en el 'infierno' de Da Luz. Un triunfo envuelto en polémica por la acusación racista de Vinicius sobre Prestianni. Una situación que investiga la UEFA, que dilucidará si toma medidas disciplinarias o no contra el argentino y contra el equipo portugués.

Las palabras de Bellingham tras su expulsión / DAZN

El mal recuerdo madridista de la pasada temporada

La pasada temporada, el Real Madrid empezó a perder la Liga en el Sadar, donde el club blanco salvó un empate después de un encuentro muy tenso en el que Munuera Montero expulsó a Bellingham. La discusión por el 'fuck off', que derivó en un análisis filológico de la exprsión y en la persecución del colegiado desde el madridismo.

No estará por lesión el inglés en un encuentro que arbitrará Quintero González, quien intentará que el partido no se le vaya de las manos. "En un partido con polémica, no hay que entrar en guerras, lo que más le duele al rival es ganarle", reivindicó en la previa el central de Osasuna Jorge Herrando, quien será clave para frenar al ataque madridista.

"A mí me encanta el ambiente y el apoyo de El Sadar. He visto un montón de partidos en la grada y ese ambiente que se siente, esas ganas que se sienten en la grada, luego en el campo también se notan", defendió el jugador de un equipo que llega, al igual que el Real Madrid, en un gran momento para un duelo clave para medir el estado de forma del líder.