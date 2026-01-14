¿Quién es Jorge Cestero? La primera gran apuesta de Arbeloa en el Real Madrid: "Es el mejor 6 de España"

Apenas unos días después de tomar las riendas del Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha demostrado que no le tiembla el pulso en el momento de tomar decisiones. El nuevo técnico del conjunto blanco ha apostado por un once revolucionario en su debut en el banquillo, dando entrada a nombres poco habituales en busca del billete a cuartos de final de la Copa del Rey.

Entre todos los futbolistas que componen el once, la titularidad de uno de ellos destaca por encima del resto. Se trata de la de Jorge Cestero, centrocampista formado por el Real Zaragoza que acapara elogios por su papel en el filial y que esta noche tendrá su primera oportunidad con el primer equipo.

La decisión de alinear a Cestero puede parecer sorprendente para el gran público, pero no deja de tratarse de una apuesta lógica. El zaragozano fue uno de los hombres de confianza de Arbeloa en el filial, hasta tal punto que el nuevo técnico del Real Madrid llegó a describirle como "el mejor '6' de España".

Estas palabras de Arbeloa llevaron a Xabi Alonso a posar sus ojos sobre Cestero. El ya ex entrenador del Real Madrid incluyó al zaragozano en varias convocatorias ligueras y en una de Champions, e incluso le recompensó con la disputa de los últimos minutos en dieciseisavos de final de Copa del Rey frente al Talavera de la Reina.