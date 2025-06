Jordi Évole estalla contra Vinicius: "Le quedan dos telediarios en el Madrid"

Jordi Évole lanzó duras críticas hacía Vinicius Júnior en el podcast 'A las bravas' de Raúl Pérez. El periodista no entiende el comportamiento del jugador tras tantos años en el Real Madrid y advirtió que le queda poco tiempo en el equipo blanco.

"A Vinicius le quedan dos telediarios en el Madrid. Os tenéis que hacer esa idea ya", dijo en la SER.

En su etapa en el programa de Buenafuente a principios de los años 2000, Évole encarnó a un personaje conocido como 'el follonero'. Era un personaje provocador, sarcástico y descarado, que se dedicaba a infiltrarse en actos políticos, sociales o deportivos para hacer preguntas incómodas, provocar situaciones tensas o ridiculizar con humor absurdo a figuras públicas. Como indica su apodo, el objetivo era "liarla", montar follón.

Raúl Pérez le sugirió que 'el nuevo follonero' tendría que ser Vinicius Jr por todos sus jaleos en los terrenos de juego. Algo que no gustó al periodista porque no está nada a favor del comportamiento del brasileño.

"El 'tito' Floren ya está cansado de Vinicius y sus tonterías. Entonces no le llaméis follonero, no quiero tener ninguna asociación. No entiendo como puede ser tan buen jugador y tan estúpido en el campo de fútbol. Conozco a tantos madridistas hartos de él. Que alguien lo pille por banda y le diga que no haga tantas tonterías", afirmó.

Aun así, Évole reconoció que entrevistaría a Vinicius porque tiene una gran historia por los momentos complicados que ha pasado en España desde su llegada en 2018 y en el Real Madrid.