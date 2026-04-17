Jordi Cruyff quiere pescar en el Madrid: Dani Ceballos, objetivo 'ajacied'

El tándem formado por Óscar García y Jordi Cruyff ya planifica la próxima temporada con el objetivo de devolver al Ajax a la senda del éxito y conquistar un título que se les resiste desde 2022. Con el PSV ya proclamado campeón de la Eredivisie, el conjunto de Ámsterdam centra ahora sus esfuerzos en amarrar la plaza de Champions a falta de solo cuatro jornadas.

Según ha avanzado el periodista Matteo Moretto, uno de los nombres que encabeza la lista de deseos es Dani Ceballos. El utrerano, de 29 años, vive una situación residual en el Real Madrid. Pese tener contrato hasta 2027, el centrocampista apenas entra en los planes de un equipo que cerrará su segundo año consecutivo en blanco. Esta temporada suma 22 apariciones con apenas 800 minutos en sus botas, siendo uno de los futbolistas menos utilizados de la plantilla.

Ceballos durante un entrenamiento esta temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Desde que asumió la dirección deportiva en enero, Jordi Cruyff trabaja para esculpir un proyecto que devuelva al equipo de su padre a la cima del fútbol neerlandés. En este esquema, Ceballos encaja como un un perfil veterano y contrastado que aportaría experiencia técnica sin renunciar a la esencia del club, que siempre mira de reojo a una cantera que ha sido el pilar de su gloria histórica.

Desde su aterrizaje en el Bernabéu, Ceballos ha asumido casi siempre un rol de suplente. Tras superar una lesión en el muslo, el mediocentro no pisa el césped desde el pasado 21 de febrero y aun no ha sido titular con Arbeloa. Su nombre es de los que suenan con más fuerza para la 'operación salida' de un Madrid que prepara cambios. Aunque en mercados anteriores su marcha se frustró a última hora, este verano es la última oportunidad para que el club se lleve un pellizco económico.