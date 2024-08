Joaquín Sánchez: "¿Ceballos? El mercado sigue abierto..."

La mano de Joaquín Sánchez en el mercado de fichajes del Real Betis está siendo la gran novedad en el conjunto verdiblanco. El exjugador del Betis, que ahora trabaja para la dirección deportiva del club, se encargó de 'cocinar' algunas de las operaciones del mercado de verano. La más importante: la de Vitor Roque. Joaquín fue clave para convencer a Vitor Roque y al FC Barcelona. Viajó a Barcelona y se reunió 'cara a cara' con los agentes, con el jugador y con los directivos. Su presencia sorprendió a todo el mundo, pero funcionó para fichar a un jugador que fue fácil de convencer, debido a que tenía el ojo puesto en buscar un nuevo club. "Lo de Vitor Roque fue fácil. Yo solo apoyo, tanto con Manu Fajardo, con Ramón Alarcón, con Josemi, con Ángel Haro. Solo intento ayudar. Me reuní con el jugador y con el Barcelona", empezó diciendo Joaquín en el Partidazo de la COPE.

"Vítor quería jugar en el Betis"

La cesión de Vitor Roque al Betis servirá para que el futbolista sume minutos sobre el césped y se adapte al futbol español. El Barça buscaba una venta, pero no pudo cerrar las operaciones con el Sporting de Portugal, que estaba interesado en costear el fichaje. El Betis entró en acción, y de la mano de Joaquín Sánchez y su capacidad de convicción, decantaron al brasileño por seguir en La Liga y marcharse a Andalucía. El jugador quedó muy satisfecho de la visita recibida por parte de la delegación bética a Barcelona, con el exfutbolista Joaquín Sánchez a la cabeza, y realmente notó que el club andaluz tenía un gran deseo de que fuera su '9'.

"Intentamos siempre solucionarlo, sabiendo que el jugador quería jugar en el Betis. Me gusta, creo que estoy haciendo algo que siento. Cuando tengo que ir a una reunión, o a hablar con cualquier futbolista, me siento cómodo. No le vendo ninguna mentira. Intento expresar, que él pueda ver rápidamente lo que es el Betis".

Sobre las capacidades del delantero, dejó claro: "Tengo mucha fe en Vitor Roque. Creo que le puede venir bien, viene de una situación complicada, por lo que ha vivido en Barcelona, no ha podido jugar mucho. Lo que más me gustó de él es su convicción, esas ganas de reivindicarse, creo que le vamos a aportar mucho, se puede sentir identificado. Puede ser un gran '9' para el Betis".

Laporta no asistió a la reunión

Joaquín también fue preguntado por Laporta, respecto a las negociaciones. Sin embargo, sorprendió su respuesta: "Estaba comiendo. Se lo dije la última vez, 'déjate venir'... Hablé con Deco. Genial, genial. Soy claro, soy lo que ves. Lo he dicho antes, para lo bueno y para lo malo, voy a decirte lo bueno y lo negativo. Vitor aportó mucho, lo tenía claro, quería jugar en el Betis. Eso nos ayudó mucho. Cuando hablamos con él, dio ese paso adelante", apuntó.

El presidente del Barça no asistió a la reunión definitiva de la que el jugador detalla y Joaquín regresó a Sevilla con los deberes hechos. Termina así la aventura de Vitor Roque en el Barça. Un mal trago para el futbolista, que llegó con la máxima ilusión al club, y anunciado como un fichaje estrella, y se marcha sin apenas haberle visto. Sin la confianza de Xavi y Flick, que no lo vieron preparado para el Barça.

Ceballos, la guinda del pastel

Joaquín quiere redondear el mercado con una sorpresa final. Y esa es la de Dani Ceballos. El centrocampista del Real Madrid lleva varias temporadas sin tener oportunidades en el conjunto blanco y quiere regresar al que fue su club del 2013 al 2017. Aún quedan horas para que cierre el mercado de fichajes y la actividad es frenética, tal y como afirmó Joaquín: "Mañana (por hoy miércoles) tenemos un viaje programado. A lo mejor no tenemos que salir, pero está programado. El mercado sigue abierto y en los últimos días es cuando se hacen más cosas, hay más negociaciones, se ofrece mucho más, a última hora lo que antes no se veía ahora aparece...", detalló.

La operación por Ceballos está complicada. El Betis quiere reforzar el centro del campo y la portería. Más allá de la operación 'Dani Ceballos' están encima de la mesa la salida de Rui Silva al Benfica y la llegada de Álvaro Valles. También podría salir Rodri Sánchez, cerca del Mallorca.