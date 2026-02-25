¿Quién es Joao Tralhao? El sustituto de Mourinho en el Bernabéu que descubrió a Cancelo y Bernardo Silva

José Mourinho se ha convertido en el escudo del Benfica en apenas unos meses en el cargo. Socio benfiquista desde hace décadas, su regreso —ya había sido primer entrenador en sus inicios— supuso una vuelta a las esencias. Su retorno provocó otro efecto especial: el de João Tralhão (Lisboa, 1980), un hombre que ya acompañó a ‘The Special One’ en el Fenerbahçe, pero que sobre todo es conocido por haber potenciado al máximo el talento de la cantera del Benfica, donde trabajó durante 18 años. El sustituto de Mourinho en el Bernabéu es el ‘padre’ futbolístico de jugadores como Bernardo Silva o João Cancelo, de quien llegó a decir que era “uno de los mejores jugadores que he entrenado”.

Una lista interminable de talentos portugueses

De ahí que el Benfica se sienta perfectamente representado por un entrenador que cerró filas en la previa más complicada que se recuerda. Tanto el lisboeta como Aursnes evitaron entrar en el ‘caso Prestianni’, más allá de lo manifestado por un club donde la identidad de sus integrantes está muy marcada. Hay varios elementos que definen a los encarnados: el primero, la mística; el segundo, la formación para vencer. Dos rasgos que encarna Tralhão, quien recorrió todas las categorías de la amplia pirámide del club benfiquista por la que treparon André Gomes, Renato Sanches, Bernardo Silva, João Cancelo, Gonçalo Guedes o João Félix.

Estos son algunos de los ‘hijos’ deportivos de un entrenador que llevó en dos ocasiones al juvenil a la final de la Youth League, trofeo que el club acabaría conquistando en 2022. El privilegio de tocar metal correspondió a Luís Castro, ahora técnico del Levante, quien anteriormente se convirtió en una revelación en el Dunkerque francés. Otro ejemplo de cómo la cantera del club luso es una escuela de vida y de pizarra que prepara a profesionales más allá de O Seixal, donde se encuentra el célebre Benfica Campus, la joya de la corona del fútbol formativo en Portugal, un país campeón del mundo sub-17.

“Un club como el Benfica tiene que inculcar la mentalidad ganadora a sus jóvenes. Los títulos van de la mano del objetivo de llevar jugadores al primer equipo, pero no puedo evitar esbozar una sonrisa cuando veo a un joven como Bernardo Silva ser elogiado por un entrenador de la talla de Pep Guardiola”, afirmaba en una entrevista con Sapo Desporto. En el legado de Tralhão está el haber consolidado una filosofía que permite un flujo constante desde la base hasta el primer equipo, como demuestran los casos recientes de Anísio Cabral, Daniel Banjaqui o José Neto.

Thierry Henry, junto a Joao Tralhao, en su etapa en el Mónaco. / AGENCIAS

Reclutado por Henry y ayudante de Sahin

Tralhão nunca ha estado cómodo en la zona de confort. Su libreto ha sido dinámico para adaptarse a las diferentes generaciones que han pasado por sus manos. Por eso no dudó en responder positivamente al ofrecimiento que en 2018 le hizo toda una institución como Thierry Henry, quien se lo llevó como asistente en su etapa en el Mónaco. “Esto me ayudó a entender que estaba en el camino correcto como entrenador”, confesó tras una corta pero intensa experiencia. Después experimentaría el rol de técnico principal en clubes sénior, de modo que lo del Bernabéu no será una novedad para él.

La siguiente pantalla la vivió junto a Nuri Sahin, tanto en el Antalyaspor como en el Borussia Dortmund. Ese conocimiento del fútbol turco le convirtió en un aliado fundamental de Mourinho durante la convulsa experiencia en el Fenerbahçe. Sin embargo, aquella alianza es la base sobre la que ahora construye su futuro el Benfica. Cuando el club que preside Rui Costa contrató a Mourinho como baza electoral supo que, con el mismo movimiento, traía de vuelta a uno de los entrenadores que mejor conoce la esencia benfiquista. “Fue la casa que me hizo crecer y es la casa a la que algún día regresaré”, ambicionaba tras poner fin a su etapa en el Mónaco, una aventura que supuso un punto de inflexión.

“Creo que debemos equilibrar nuestro estilo de liderazgo. En determinados grupos de edad hay que ser más directivo; en otros, dependiendo de la etapa evolutiva, debes estimular más la creatividad y ejercer un liderazgo más cercano, más de acompañamiento”, reflexiona un hombre tranquilo al que tantos años de trabajo y comprensión del complejo mundo del fútbol regalan ahora una oportunidad para hacer historia en el Bernabéu. Y si no se logra la hazaña, João Tralhão volverá sin remordimientos al universo de cultivo de talento que ha permitido al Benfica situarse en la cúspide del fútbol formativo.