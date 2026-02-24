El Benfica censura la polémica con Prestianni

La mano derecha de José Mourinho y segundo entrenador del Benfica, João Tralhão, ha sido el encargado de comparecer en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta del play-off de la Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu de este miércoles 24 de febrero (21:00 horas).

Antes de la comparecencia, el jefe de prensa del equipo portugués se protegió ante cualquier pregunta sobre Gianluca Prestianni, afirmando que ninguna cuestión sobre el argentino sería respondida.

Con 'The Special One' sancionado tras su expulsión en la ida y ausente de los focos por decisión del club, Tralhão ha asumido el protagonismo y no ha escatimado en mensajes claros: el Benfica llega a Madrid con mentalidad de final, sin complejos y con ganas de dar la sorpresa. "Perdemos a nuestro líder, que siempre se echa de menos, a quien le gustaba estar en el área técnica. Por una situación injusta", ha lamentado Tralhão al referirse a Mourinho, pero ha matizado rápidamente: "Cuando falta un jugador, otro estará ahí y lo dará todo. Él está con nosotros, garantizaremos todas las directrices".

El árbitro francés Francois Letexier muestra la tarjetta roja al entrenador del Benfica, Jose Mourinho, durante el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de final disputado en el Estadio de la Luz, en Lisboa. / JOSE SENA GOULAO / EFE

El mensaje es inequívoco: el espíritu 'mourinhista' sigue intacto en el banquillo encarnado, aunque sea Tralhão quien dirija desde la banda. El técnico adjunto ha insistido en que el equipo luso ve el partido como "dos tiempos": "Vamos 1-0 para el Real Madrid. Tenemos 90 minutos más lo que quede por jugar. El plan es claro... esperemos que el entrenador se sorprenda con nuestro plan". Una declaración que anticipa sorpresas tácticas para revertir la eliminatoria.

Uno de los momentos más destacados ha llegado al hablar del arbitraje. Tralhão ha exigido "igualdad de criterios" tras lo vivido en el Estádio da Luz: "El Benfica espera que sea un partido justo y que respete la igualdad de criterios que percibimos como diferente en casa. Creo que eso fue evidente. Hay jugadores que no deberían estar en el campo mañana". Sin nombrar directamente, pero con alusiones claras a situaciones polémicas de la ida (como posibles acciones no sancionadas a Carreras y Tchouaméni).

Jose Mourinho y su asistente João Tralhão. / Europa Press/Contacto/Jonathan M / Europa Press

"No sé dónde estará. Nos preparamos anticipando todos los escenarios. A Mourinho le gustaría estar en el banquillo, pero no lo está debido a circunstancias que todos conocen".

Al hablar de Slavko Vincic, árbitro designado para el encuentro, Tralhão declaró: "Es un gran árbitro, que respeta al gigante del Real Madrid y al gigante del Benfica", aclaró.

Sobre el escenario del Bernabéu, Tralhão ha dejado claro que no hay miedo: "Estamos preparados para cualquier escenario. No podrán escapar de su estilo habitual. Sabemos que tienen algunas debilidades y estamos preparados para explotarlas". El portugués ha cerrado asegurando concentración absoluta: "Es una final y la concentración del equipo es total".

"Tratar a alguien de forma diferente por el color de su piel es inaceptable"

También compareció el centrocampista noruego Frederick Aursnes, quien no quiso entrar en polémicas al ser preguntado por el incidente entre Vinicius y Prestianni: "No voy a comentar sobre Prestianni, lo siento", pero lanzó un mensaje de conciencia ante todo caso de racismo: "Tratar a alguien de forma diferente por el color de su piel es inaceptable". Admite que la polémica previa "nos motiva para mañana" y comenta que "no hay nada que me haya molestado de los jugadores del Real Madrid."

El centrocampista noruego del Benfica, Fredrik Aursnes, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el estadio Santiago Bernabéu. / Rodrigo Jimenez / EFE

Aunque recalca que la semana pasada fue "un poco diferente", Aursnes mantiene su confianza en dar la vuelta al 0-1 de la ida: "Creemos que podemos ganar. Tenemos un partido mañana e intentamos mantenernos unidos como grupo".

El Benfica, herido por la ida pero convencido de su potencial, promete guerra en el Bernabéu. Tralhão confía en su plan para sorprender a Arbeloa y a su Real Madrid. Este miércoles se sabrá si las palabras se convierten en hechos sobre el césped.