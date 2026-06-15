Joao Gabriel: “El Madrid fue una bendición para Rui Costa, no quería a Mourinho”

Joao Gabriel, exdirector de comunicación del Benfica, ha desvelado los deseos del presidente del club Rui Costa respecto a José Mourinho. Asegura en su perfil de ‘LinkedIn’ de la que se ha hecho eco ‘Récord’, que el dirigente benfiquista nunca lo quiso como entrenador y que antes intentó los fichajes de Marco Silva “aunque lo que no dijo es que su primera opción era Ruben Amorin y no José Mourinho”.

Amorim, antes que Silva y Mou

“Rui Costa admitió que Marco Silva no era la primera opción. Es cierto, y eso no resta mérito alguno a Marco Silva. Lo que Rui Costa no dijo es que la primera opción era Ruben Amorim, no José Mourinho. Rui Costa lleva mucho tiempo sin querer a Mourinho. El Real Madrid fue una bendición”, subraya el ex ejecutivo del Benfica

Gabriel no quita méritos a Marco Silva, ex entrenador del Fulham elegido para relevar al ya entrenador del Real Madrid: “No necesita presentación ni campañas de marketing para justificar la elección. Es un buen entrenador que merece tiempo y unas condiciones adecuadas".

Renovación

“Espero que tenga apoyo y una estructura competente y capaz a su alrededor, algo de lo que carecían sus predecesores", incluido Mourinho, y aprovechó para darle un zasca al departamento del club que él lideró en su día: “Por cierto, si el director de comunicación pudiera mostrar signos de actividad a lo largo de la temporada, y no solo año tras año en la presentación de los nuevos entrenadores, eso también ayudaría”.

Florentino Pérez y José Mourinho, otra vez juntos 15 años después / JUANJO MARTÍN / EFE

Las declaraciones de Joao Gabriel no coinciden con las palabras de Rui Costa tras el fichaje de Mou por el Madrid. Al técnico le quedaba “un año de contrato” con el Benfica y el presidente reconoce que le hicieron una oferta para ampliar la relación: “Le hicimos la oferta cuando sentimos que era el momento oportuno. Seguimos hablando durante un tiempo y Mourinho sabía perfectamente que era el entrenador que yo quería para la próxima temporada. Lo renovaríamos y no dejaríamos que comenzara su último año con solo un año restante de contrato”.

Sentenciado

Sin embargo, sí daba la razón al exdirector de comunicación cuando le preguntaron si hubiese mantenido su apuesta después de saber el pacto al que Mourinho había llegado con Florentino. En caso de que el presidente del Madrid no hubiera ganado las elecciones, respondió: "Dadas las circunstancias, ya no sería el entrenador del Benfica, tras un acuerdo amistoso entre ambas partes. Se marcharía en ese momento".

“Mourinho eligió otra opción; apareció el Real Madrid y optó por otra alternativa. ¿Decepcionado? No, tengo que respetarlo. Fue un giro inesperado para nosotros, no lo voy a negar, pero tengo que respetarlo y seguir adelante”, subrayó, y agregó: “Mourinho nunca nos ocultó que el Real Madrid se había puesto en contacto con él”.