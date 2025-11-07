Joan Martínez, un central capital para Arbeloa que Xabi Alonso tiene en el radar

Joan Martínez (Alginet, Valencia, 2007) es uno de los talentos de La Fábrica con un futuro más interesante. El jugador llama a la puerta del primer equipo de Xabi Alonso después de un inicio de campaña en el que ha sido fundamental para llevar al Castilla de Arbeloa a una nueva dimensión en la que está en puestos de ascenso a Segunda División. Su tanto contra el Talavera, de cabeza, fue decisivo en el quinto triunfo consecutivo en Primera RFEF de los 'mirlos'.

Un jugador 'más hecho' desde su lesión

Joan Martínez creció en el fútbol valenciano fue formado en la cantera granota, donde se consolidó como uno de los centrales más destacados de su generación y causó gran interés en el Real Madrid. Finalmente, el club blanco consiguió hacerse con sus servicios en el año 2023. El defensa fue apadrinado por Arbeloa desde su llegada a la capital, tanto es así, que en las tres temporadas que lleva vistiendo la camiseta del Real Madrid, el 93% de sus partidos jugados han sido bajo las órdenes del lateral madridista. Juntos, compartieron una gran temporada en el Juvenil A en la temporada 2023/2024, en la cual disputó 30 partidos. Su 'año de adaptación' lo superó con creces.

Este gran rendimiento le permitió viajar con el Real Madrid de Carlo Ancelotti a la gira estadounidense en periodo de pretemporada, donde incluso llegó a jugar sus primeros minutos con la primera plantilla en el habitual evento veraniego 'Soccer Champions Tour'. Por desgracia, cuando su evolución en la 'casa blanca' parecía ir sobre ruedas, sufrió una lesión de ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

Pese a la incertidumbre que pudiera causar el nivel del jugador al retornar de una lesión tan grave, que conlleva tanto tiempo fuera del terreno de juego y que, a veces, llega a consumir parte de las cualidades de los futbolistas, en La Fábrica siempre le han considerado un pilar fundamental. Joan Martínez es un central muy corpulento y de gran envergadura (1,92 metros), que acostumbra a liderar la zaga defensiva por su gran carisma. Además, destaca positivamente en el duelo aéreo y es capaz de corregir muy rápido situaciones peligrosas gracias a su lectura táctica del juego y estar siempre bien posicionado.

Actualmente, todavía siendo juvenil, es una de las sensaciones de este Castilla. Un equipo que siempre ofreció una versión futbolística grupal muy atractiva, pero que se vio lastrado por las bajas internacionales del Mundial Sub-20 y no obtuvo la recompensa en forma de puntos. Ahora la dinámica es distinta y ya acumula cinco victorias consecutivas siendo así el equipo más en forma de toda la Primera Federación, situándose en la tercera posición de la tabla del grupo 1.

Joan Martínez, central del Real Madrid Castilla / Realmadrid.com

Joan ya ha jugado con profesionales

Algunos jugadores como Nico Paz (Como 1907), Jacobo Ramón (Como 1907), Yusi Enríquez (Alavés), Iker Bravo (Udinese) o Chema Andrés (Stuttgart), que ya se han instalado en las grandes ligas, compartieron vestuario con Joan Martínez. Algo que podría significar que el central también estuviera preparado para, en un futuro cercano, poder participar en el fútbol de élite. Xabi Alonso es conocedor de ello y en algunas ocasiones ya le ha citado para entrenar con el primer equipo. Quién sabe si con la intención de poder contar con él en cualquier momento que se le necesite. Desde luego, Joan, ya ha demostrado que podría aportarle al Real Madrid y ser un recambio de garantías para una posición sensible en el club blanco.

Xabi Alonso ha apostado por una dupla titular formada por Huijsen y Militao. Con todo, el brasileño es el único en el que realmente confía. Por su perfil, Joan Martínez es un futbolista que se adapta al estilo del vasco, por lo que podría tener una oportunidad en una larga temporada. Cabe recordar que Joan Martínez fue citado para representar a la Selección Española en las categorías Sub-16 y Sub-17 y ya ha vivido algunos compromisos importantes con La Roja, como el Europeo Sub-17 disputado en Chipre en 2024. Una tendencia, que sin ir más lejos, volverá a repetirse del 10 al 13 de noviembre en Marbella, donde ha sido convocado para realizar unos entrenamientos con la Sub-19.

Estos argumentos invitan a presagiar que el futuro que le espera a Joan Martínez es ilusionante. Algunos de los grandes clubs europeos como el Chelsea o el Manchester United ya le siguen la pista. Mientras, el Real Madrid tantea en su agenda la posible llegada del central del Liverpool, Konaté. Con un mar de dudas por resolver con la renovación en el aire tanto de Alaba como de Rüdiger, quienes terminan contrato en junio de 2026. Todo ello será la llave que resuelva el futuro de la perla blanca.