Joan Gaspart: "¿Negreira? El Madrid ha hecho otras cosas para ganar partidos"

En el episodio especial de La Posesión 3x26 (la resaca electoral del Barça), el podcast de David Bernabeu en SPORT emitido este 16 de marzo de 2026, Joan Gaspart no se mordió la lengua al hablar del Caso Negreira y del Real Madrid.

El expresidente culé lanzó un mensaje directo y contundente: "El Madrid está haciendo daño al fútbol. Quieren vender algo que se sabe que no es verdad, que es querer comprar a los árbitros. Le hace daño a la gente que se ha muerto de un infarto del corazón por sufrir por su equipo y lo quiere de verdad. Él ha hecho otras cosas que no están en los árbitros para ganar partidos. Di Stéfano fue a jugar al Madrid porque lo decidió un ministro. Ni Negreira, ni Figo, ni Guruceta… Los culés no lo olvidamos, no se pueden decir esos nombres".

Figo, marcado por Puyol, en su primera visita al Camp Nou con la camiseta del Real Madrid. / Albert Olive / EFE

Gaspart, que ya en su declaración judicial de febrero de 2026 ante la jueza del Caso Negreira insistió en que "El Real Madrid y Florentino Pérez no hacen daño al Barça, se lo hacen al fútbol", se reafirma. Insiste en que el Madrid lleva años utilizando todos los resortes posibles para ganar títulos y ahora intenta criminalizar al Barça con un caso que, según él, no tiene nada que ver con comprar árbitros.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, antes del inicio de un partido / SERGIO PEREZ / EFE

Para Gaspart, el dirigente del eterno rival "mueve todo porque es muy listo" y afirmó que "fomentó la campaña del posible fichaje de Haaland para desmotivar al jugador, aunque no fuera cierto". El expresidente remata con ironía: "Me gustan los cuatro goles que Haaland le meterá al Madrid. Si los mete, yo ya soy feliz".

Barça y elecciones: “No se gana unas elecciones con el anti”

En la misma Posesión, Gaspart dedicó varios minutos a la jornada electoral del 15 de marzo. Elogió la dignidad de Xavi Vilajoana, quien también participó en el programa: "Ha sabido perder, que es muy difícil. Una dignidad tremenda… se ha ido como un señor". Aunque criticó duramente la estrategia de otros candidatos: "No se gana unas elecciones con el ‘anti’. Cada uno tiene que presentar su programa, defender sus ideas. Se ha querido ganar abusando del ‘anti’. El socio quiere el futuro y el presente; eso le ha faltado un poco".

Joan Laporta, en Luz de Gas / SPORT

Sobre Laporta, Gaspart fue claro en sus dos motivos para votarle: identificación personal ("Si me eligieran presidente como a él, lo celebro con más jolgorio todavía") y gestión impecable en lo deportivo, social y económico. Y remató con su pronóstico que realizó hace un mes: "Yo ya pronostiqué el 70/30, sin debates ni nada".

Gaspart, el eterno apasionado, cerró el podcast celebrando la victoria de Laporta y recordando que "esto forma parte de la victoria de ayer". Porque, para él, la pasión culé no solo no se pierde, sino que "cada día es mayor".