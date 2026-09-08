Joan Fabregas: "Con Mourinho de por medio, la presión para los árbitros será asfixiante"

La primera derrota del Real Madrid de Mourinho en Liga ya ha abierto el debate arbitral. El técnico portugués señaló al colegiado después del 1-0 ante el Betis y puso el foco en algunas de las decisiones tomadas durante el encuentro. Joan Fabregas, árbitro que colabora con 'La Posesión' para analizar las polémicas del fin de semana, respondió a las palabras del entrenador durante el programa de SPORT y lanzó una dura advertencia sobre lo que puede suceder durante el resto de la temporada.

Fabregas comenzó defendiendo la decisión arbitral que generó las protestas del conjunto blanco. "Mourinho criticó el acierto del árbitro, que es dar por válido el rechace de Marc Bartra. Si hay un pie fuera del área y el otro pie está en el aire, está fuera del área a nivel técnico, por lo que la jugada está bien aplicada".

A partir de ahí, el colegiado fue mucho más contundente con la actitud del técnico madridista. "Estamos en la jornada 4 y Mourinho ya ha sacado el comodín de los árbitros. La presión es asfixiante solo empezar la competición, por lo que se va a generar un clima de aquí a final de temporada asfixiante. Ya lo sabíamos, no es nada nuevo. Hasta ahora Mourinho estaba dopado con Trankimazin, pero ya ha sacado la patita. El colectivo arbitral sabe la que le viene encima porque la presión será asfixiante y así no se puede pitar. Espero que los árbitros no sufran toda esta violencia que se está generando a través de declaraciones en ruedas de prensa."

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Dudas sobre la independencia arbitral

Fabregas también cuestionó el funcionamiento actual del Comité de Árbitros y su relación con la Federación. "El Comité de Árbitros, que es bastante nuevo, empezó a trabajar hace un año y con Rafael Louzán. Está formado por árbitros, pero dependen de la Federación, y la Federación depende de los clubes. No es un comité independiente como debería ser. ¿Qué quiere Louzán? Que no haya problemas con el Madrid. ¿Qué quieren los árbitros? Que la Federación siga contando con ellos, porque a la que vean que las cosas no van bien cambian de líder. Ya echaron a Luis Medina Cantalejo después de que el Madrid hiciera una carta contra el número uno del liderazgo arbitral".

Según Fabregas, esta situación provoca que los colegiados sean especialmente conscientes de todo lo que rodea al conjunto blanco. "Saben que no son independientes, que dependen en buena parte del presidente de la Federación, y cuando el Madrid está de por medio todo se complica muchísimo, sobre todo desde que llegó Mourinho. Ellos prefieren a entrenadores como Flick, que no se meten en demasiados problemas, pero con Mourinho es una tras otra, tras otra, y precisamente la primera queja llega tras la primera derrota".

Fabregas cerró su intervención reclamando a los colegiados que no se dejen condicionar por todo el ruido generado alrededor del Madrid. "A ver cómo van los próximos árbitros a pitar al Madrid y espero que mantengan esa valentía que les caracteriza y sepan tomar las decisiones que tocan sin tener en cuenta que está el Madrid de por medio".