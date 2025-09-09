Jesé lo confiesa: Florentino evitó su despido del Madrid tras un cabezazo al árbitro

No triunfo en el Real Madrid como se esperaba, pero Jesé Rodríguez parecía destinado a ser una estrella del club cuando se encontraba en la cantera del conjunto blanco. Terminó jugando 94 partidos en el primer equipo, antes de poner rumbo al PSG y empezar una trayectoria de verdadero trotamundos, pasando por España, Inglaterra, Portugal, Italia, Turquía, Brasil y Malasia.

Ahora juega en Las Palmas y ha aprovechado una entrevista en 'Los Amigos de Edu' para relatar como fue aquella etapa en el Real Madrid, cuando muchos le consideraban uno de los grandes talentos del planeta fútbol.

Entre los temas que ha tocado, ha relatado el momento en el que casi le echan del equipo blanco. "Florentino me quería mucho, era un poco su ojito derecho, sí. También de su mujer, que en paz descanse, me tenía mucho cariño. Hubo un momento en el que cometí uno de los peores errores que he hecho. El peor, futbolísticamente. Un partido contra el Atlético en su campo, que era una encerrona. Dándome hostias por todos lados, me insultaban, el árbitro no pitaba ni una falta... Yo le protesté al árbitro, le dije que me estaban pegando patadas y no sacaba una tarjeta y entonces me sacó una amarilla. Cogí y le di un cabezazo", contó el futbolista.

"No me echaron por Florentino. Al final cada año metía muchos goles, siempre estaba destacando... Si es otro, le echan fijo. Tuvimos una reunión de una hora en la que estábamos Florentino, Carlos Bucero, mi representante, y yo. Florentino estaba muy serio. Yo sabía que la había cagado y estaba cagado también. Pensaba que me echaba. Florentino me dio una lección, una reflexión importante de lo que es el Madrid y me dijo que otro día nos veíamos y hablábamos. Y ya cuando me dijo eso dije: 'Bueno, no me va a echar'", explicó Jesé con Edu Aguirre.

Tras el incidente, Jesé tuvo que cumplir una dura sanción de 15 partidos de suspensión y se le abrió un expediente disciplinario en el club. Sin embargo, la intervención de Florentino Pérez evitó un castigo mayor para el futbolista dentro del equipo y muy probablemente cambio el devenir de su carrera, que aquel día podría haber tomado un camino muy distinto.

"Le dije a Mbappé que fuese al Madrid para ganar el Balón de Oro"

En otra parte de la entrevista, Jesé habla sobre el que fuera su compañero en el PSG, Kylian Mbappé: "Cuando estuve con él no había ni ganado el Mundial con Francia. Ahora creo que tiene más conocimiento de todo. Ya se veía que iba a ser una estrella. Justo después de irme yo es cuando empieza a quererle el Madrid.".

"Él me pregunta por el Madrid, por el club. Le dije que cuál era su sueño y me dijo que ganar el Balón de Oro. Entonces le contesté: 'Pues tienes que ir al Madrid, si no no lo vas a ganar. Aquí no lo vas a ganar'. Me dijo: 'Vale'. Ya sabía que le querían y me preguntó. Creo que algún día ganará el Balón de Oro, pero creo que en el Madrid, que en otro sitio sería muy difícil que lo ganara", concluyó el extremo.