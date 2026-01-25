Javier Tintó, sobre el cambio de rumbo del Real Madrid: "Guardiola, Arteta, Alonso... no encajan los entrenadores modernos"

Sí hay una cosa clara: Arbeloa, a su manera, ha cambiado al Real Madrid. El conjunto blanco ha tomado un nuevo rumbo y ha adquirido un color distinto al que arrastraba durante las Navidades, cuando las sensaciones estaban lejos de ser positivas y el equipo parecía haber perdido el pulso competitivo.

Fuera o no Xabi Alonso el principal culpable de la situación anterior, lo cierto es que su destitución (al menos por ahora) le está sentando bien al Real Madrid en términos de resultados. El cambio en el banquillo ha servido como punto de inflexión para frenar la dinámica negativa y devolver cierta estabilidad al grupo.

Arbeloa tiene las ideas claras

Arbeloa llegó al primer equipo con una idea muy definida: acatar las directrices de la junta directiva y de la presidencia, y recuperar una forma de liderazgo más clásica, menos sofisticada, pero efectiva. Un estilo directo, a la antigua usanza, basado en la cercanía con el jugador y en hacerle sentir importante dentro del proyecto.

Ese enfoque ha tenido un impacto claro en el vestuario. Cuando el ambiente interno es positivo y los futbolistas se sienten respaldados, el rendimiento colectivo tiende a crecer. El equipo ha mostrado una actitud distinta, más solidaria y comprometida, algo que se ha reflejado sobre el césped.

El Madrid de Arbeloa fue muy superior al Villarreal / Kai Forsterling / EFE

La victoria ante el Villarreal, cuarto clasificado en Liga y uno de los equipos más fiables del campeonato, supuso un auténtico golpe encima de la mesa. Fue un triunfo que reforzó el mensaje del nuevo técnico y confirmó que el cambio no era solo anímico, sino también competitivo.

Pese a haber quedado eliminado de dos competiciones en apenas una semana, el Real Madrid afronta ahora el tramo final de la temporada con algo más de ilusión y confianza. El equipo parece haber encontrado una base sobre la que construir y mejorar jornada a jornada.

La valoración de Javier Tintó

Sobre esta transformación también habló Tintó, periodista y colaborador habitual en Radio MARCA, que destacó el cambio deportivo del conjunto madridista. "Yo creo que estamos viendo un nuevo Madrid, desde el descanso contra el Levante, en estos dos partidos y medio hemos visto muchas cosas que no habíamos visto antes", comentó.

El propio Tinto profundizó en su análisis sobre el encaje de los entrenadores en el club. "Es un club en el que los entrenadores modernos, Guardiola, Arteta, Alonso, no encajan. Llega Arbeloa y con tres cositas le ha dado normalidad a un equipo que sabe hacer lo que sabe hacer. Lo están haciendo muy bien, hay que ganar el miércoles porque le vienen cinco partidos de la zona media-baja y puede recuperar gente y seguir creciendo. Por ahora, desde que está Arbeloa, cada partido ha sido mejor", concluyó.