¿Quién era Javier Dorado? El exjugador del Real Madrid que falleció por leucemia

Javier Dorado Bielsa (Talavera de la Reina, 1977) falleció este 27 de febrero tras más de seis años luchando contra la leucemia a los 48 años. El exfutbolista se formó en la cantera del Real Madrid y se retiró en 2012 en el Atlético Baleares. Pasó sus últimos años de vida luchando contra la enfermedad de la cual recayó en múltiples veces.

"Cada vez que en mi entorno me entero de algún caso de leucemia, ya sean conocidos o no, pido el teléfono y me ofrezco a hablar con los enfermos. Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza" señaló en declaraciones a La Nueva España en junio de 2024, después de su intervención en mayo. "Mi meta es vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento", añadió.

Campeón de Europa en el 2000

Tras varios años en la cantera del club blanco, Dorado debutó con el primer equipo el 9 de junio de 1999 en un partido de Copa del Rey ante el Valencia. El toledano jugó toda su carrera como lateral izquierdo, aunque en alguna ocasión avanzó su posición para jugar en el centro del campo o de extremo izquierdo.

Disputó ocho partidos con el primer equipo del Real Madrid y formó parte de la plantilla que levantó la Champions League ante el Valencia en el año 2000 con Vicente del Bosque en el banquillo. A partir de ese año encadenó dos cesiones, primero a la UD Salamanca y posteriormente al Sporting de Gijón.

Dorado en su etapa en el Sporting de Gijón / Sporting de Gijón

Precisamente, en el equipo asturiano fue donde más se le recuerda. Llegó en 2001 cedido por el Real Madrid, pero volvió dos años más tarde después de un breve paso por el Rayo Vallecano. Dorado disputó cuatro temporadas con el Sporting en Segunda División, donde anotó dos goles en sus 152 partidos.

Terminó su carrera en Mallorca

Tras sus años en Asturias, el toledano fichó por el RCD Mallorca en el verano del 2005 para volver a jugar en Primera División. Disputó siete partidos en sus tres años en la isla, aunque en el último año no dispuso de ficha federativa y no pudo jugar ningún encuentro.

En el final de su carrera deportiva también siguió ligado a Mallorca, ya que se marchó al Atlético Baleares. Allí estuvo a punto de subir a Segunda División pero cayeron en el play-off de ascenso ante el Mirandés y el Lugo.

Con la selección española disputó la Eurocopa sub-21 celebrada en Eslovaquia donde terminaron terceros.

En el año 2012 puso punto y final a su carrera deportiva en el equipo de Palma tras más de 12 años como profesional. Y este 2025, después de seis años luchando contra la leucemia, falleció en el Hospital Son Espases de Palma.