Javier Clemente: "Vinicius es muy bueno, aunque la gente del Bernabéu quería echarlo"

Javier Clemente, exseleccionador de España, reconoció que le agrada más el fútbol del inglés Jude Bellingham que el de Vinicius Júnior. "¿Quién es mejor? A mí sinceramente, el fútbol de Bellingham me gusta más que el de Vinícius. Y Vinicius es un chaval que si se serena un poco, es un gran jugador", añadió. Clemente jugará al golf este jueves y viernes en apoyo a la lucha contra la ELA (esclerósis lateral amiotrófica) en el club Pula Golf de Mallorca, y quiso tocar algunos temas que rodean al futbolista del Real Madrid.

"A Vinicius lo querían echar"

Clemente ha asegurado que los aficionados del Real Madrid fueron poco pacientes cuando el brasileño subió al primer equipo. Vinicius no estuvo muy acertado en los primeros partidos en el conjunto merengue y el Bernabéu fue contundente en su día. "Es muy bueno. Y ya era bueno cuando la gente quería echarlo del Bernabéu porque fallaba goles después de correr tanto. Pedían que los traspasaran porque era muy malo.

Sobre el Balón de Oro, tiene dudas entre Bellingham y Vinicius. "Al que le den el Balón de Oro será justo porque los dos candidatos son buenos jugadores", valoró el técnico vasco.

Clemente estará atento a la Eurocopa

Entre otros temas, Clemente verá la Eurocopa 2024 que comienza este viernes en Alemania, "con la expectación de que a España le salgan las cosas bien". El exentrenador de España defendió las decisiones que debe adoptar un seleccionador, en este caso Luis de la Fuente, cuando elige un once para competir en los grandes torneos, pese a que no está de acuerdo.

"Entiendo que el entrenador tiene que sacar al equipo que a él le gusta. Luego aparecen los medios o el público que tienen su propia opinión. La conclusión es fácil. Entonces dices, esto no va a cambiar nunca, pero le ocurre a todos los seleccionadores", señaló.

"A la pregunta de si me gusta el equipo de España, pues digo que no", añadió. "Pero no es un tema que me competa. Pero le gusta a Luis (De la Fuente) porque es él el que tiene que exigir, hacerles rendir y hablar con ellos", sostuvo.

"Luis de la Fuente se expondrá a críticas si no gana"

Clemente también advirtió de los "palos" que recibirá Luis de la Fuente si los resultados en la Eurocopa no son los esperados. "Si no aciertas te van a dar caña por todos los lados, que es lo que pasa en este país. Y dices: por qué no das la caña antes de los partidos, o con este equipo que va a sacar el seleccionador se pierde. ¿Por qué se espera al acabar el partido? Porque se acierta. Yo también acierto después del partido", zanjó.

"Lo que pasa es que sé que si no es así, o que a España no le sale un partido redondo y consigue la victoria, sé lo mal que lo van a pasar. He sido un entrenador que ha tenido muchas broncas y precisamente, en las fases finales. Hay mucha gente que no entiende que puede haber selecciones mejores, o que los chavales que tú en ese momento sacas, pues no han jugado bien. Si eso no lo admites te puedes llevar una gran equivocación", aseveró.